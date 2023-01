Entretiens maroco-italiens sur les moyens de renforcer la coopération et les investissements

Le renforcement de la coopération et des investissements a été, lundi à Rabat, au centre d’entretiens entre le vice-président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Yassir Sebbar, et une délégation d’hommes d’affaires italiens, conduite par le président de la Fédération « F.L.A.C.E.RS », Vincenzo Falco.

La visite de la délégation italienne vise principalement à explorer les opportunités d’investissement offertes par la région de Rabat-Salé-Kénitra, notamment dans les secteurs des industries électroniques et mécaniques, de la construction, des produits chimiques et des énergies renouvelables, ainsi que dans les domaines du recyclage des déchets, de l’agro-alimentaire et de la santé.

A cette occasion, M. Sebbar a souligné, dans une allocution lue au nom du président de la Chambre, que cette rencontre constitue une occasion pour discuter des moyens susceptibles de consolider les relations de coopération et de partenariat entre les hommes d’affaires des deux pays, mettant l’accent sur les initiatives et les efforts déployés pour accompagner les investisseurs étrangers souhaitant s’établir au Maroc.

Il a, dans ce cadre, passé en revue les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume aux entreprises étrangères, dont celles italiennes, notamment grâce à son positionnement géographique stratégique en tant que porte d’accès au marché africain.

Pour sa part, M. Falco a donné un aperçu des différentes activités menées par la Fédération qu’il préside dans les domaines des industries électroniques et mécaniques, de la construction, des produits chimiques, des énergies renouvelables, du recyclage des déchets, de l’agro-alimentaire et de la santé.

Il a ajouté que la visite de la délégation italienne a pour objectif de présenter l’expérience de la Fédération dans la mise en œuvre de certains projets, et de prendre connaissance des potentialités dont regorge le Maroc, notamment la région de Rabat-Salé-Kénitra.

A noter que la Fédération « F.L.A.C.E.RS » regroupe plus de 300 entreprises actives dans les domaines de l’environnement, du climat, de l’énergie, de la recherche et du développement.

