Énergies renouvelables | Le Maroc prêt à couvrir la moitié de la demande énergétique de l’UE (Mezzour)

Le Maroc dispose aujourd’hui d’un potentiel compétitif suffisant en énergies renouvelables pour fournir 50% de l’électricité consommée par l’Union européenne (UE), a indiqué le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

“La moitié des 3.000 TWh consommés, soit 1.600 à 1.700 TWh, sont aujourd’hui mobilisables au Maroc, que ce soit par l’énergie solaire ou éolienne, onshore et offshore (…) et en termes de potentiel identifié et existant, le Maroc a la capacité de fournir plus ou moins 50% de l’électricité dont l’Europe a besoin à des prix compétitifs”, a souligné M. Mezzour dans un entretien au journal italien La Verità, publié lundi.

Le ministre a, de même, évoqué l’”Offre Maroc” pour le développement de l’hydrogène, faisant savoir que 40 propositions d’investissement du monde entier ont été soumises, relevant que “les investisseurs se ruent pour repérer les meilleurs endroits où il y a le plus de soleil et le plus de vent, afin de les réserver immédiatement en attendant la réalisation des projets”.

Le Maroc progresse avec des projets très qualifiés, a-t-il fait observer, ajoutant que “les énergies renouvelables permettent au Royaume aujourd’hui de résoudre le problème d’eau”.

Aujourd’hui, qu’il s’agisse du système de stockage, de transfert de l’eau entre les bassins, de production, de séchage ou encore de réutilisation de l’eau, le système hydrique global doit permettre d’ici 2028-2030, indépendamment des précipitations, de fournir 100% de l’eau potable de manière permanente à la population et 80% de l’eau nécessaire à l’agriculture, a-t-il expliqué.

Abordant le système de production industrielle, M. Mezzour a relevé que le Maroc, qui ne dispose ni de pétrole ni de gaz, a accès à une énergie renouvelable moins chère que l’énergie fossile, s’érigeant ainsi comme l’un des rares pays au monde à bénéficier de cet avantage.

“Notre intérêt est donc de faire en sorte que toute notre industrie passe le plus rapidement possible à la production d’énergie renouvelable”, a-t-il insisté.

M. Mezzour a, en outre, mis en avant le label “Made in Morocco”, conçu dans un système économique mondial, mettant l’accent sur l’importance de l’ouverture de l’économie et de nouveaux marchés permettant aux producteurs marocains d’avoir accès à une clientèle plus large.

Pour le ministre, “une base productive compétitive nécessite des aspects logistiques à la hauteur : la logistique représente 20 à 25% du coût de production et il est donc nécessaire de disposer d’un système de liaisons, notamment internes et internationales, qui soit ultra-compétitif”.

LR/MAP