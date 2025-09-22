CREMAI 2025 | Le Maroc remporte la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des Cheffes

Le Maroc a remporté, dimanche à Marrakech, la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des Cheffes (Trophée Morjane Halima), l’une des compétitions phares de la 11ᵉ édition du Salon international CREMAI, rendez-vous placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Créé pour valoriser la gastronomie marocaine et africaine, ce trophée rend hommage aux femmes cheffes et vise à encourager l’excellence, la créativité et la transmission des savoir-faire culinaires.

Cet événement constitue également une vitrine pour mettre en lumière la place des femmes dans les métiers de bouche et pour renforcer leur visibilité sur la scène internationale.

En effet, l’Arabie Saoudite s’est classée en deuxième position, suivie de la Tunisie, au terme d’une compétition qui a permis aux participantes, venues de plusieurs pays, de mettre en exergue leur créativité et savoir-faire.

Dans une déclaration à la MAP, la lauréate marocaine, Meryem Diwane, a exprimé sa grande fierté d’avoir porté haut les couleurs du Royaume, soulignant que cette victoire “consacre la richesse et la diversité du patrimoine culinaire marocain”.

Ce trophée représente un hommage aux traditions gastronomiques du pays, tout en démontrant la capacité des chefs marocains à innover et à surprendre sur la scène internationale, a-t-elle indiqué, soutenant que cette victoire est dédiée “à toutes celles et ceux qui croient en la force de l’excellence et de la persévérance”.

De son côté, le président fondateur du CREMAI, Kamal Rahal Essoulami, a relevé que ce trophée confirme le leadership du Maroc dans le domaine de la gastronomie et démontre sa capacité à se positionner comme hub africain et international de l’hospitalité.

Il a insisté sur l’importance de ce type de compétitions pour renforcer l’image du Royaume comme acteur majeur dans l’industrie des métiers de bouche.

Initié en 2004, le CREMAI s’impose aujourd’hui comme une plateforme incontournable de l’hospitalité en Afrique. Cette 11ᵉ édition, inscrite dans une vision stratégique à l’horizon 2030, entend structurer l’ambition marocaine, amorcer la transformation du secteur et préparer le terrain pour une modernisation globale, alliant digitalisation, durabilité et excellence culinaire.

LR/MAP