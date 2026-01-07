CAN 2025 | Près de 60 contraventions traitées par les bureaux judiciaires installés dans les stades

Partager Facebook

Les bureaux judiciaires installés au sein des stades accueillant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)-Maroc 2025 ont traité près de 60 dossiers relatifs à des contraventions constatées, lesquelles ont été tranchées séance tenante, a indiqué mercredi à Rabat le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Ouvrant le symposium scientifique international sur “la sécurité des grands événements sportifs : défis sécuritaires et juridiques à l’ère de la transformation numérique”, le ministre a précisé que ces infractions ont été traitées directement dans les enceintes sportives abritant les matchs de la CAN, sans conduire les personnes concernées aux commissariats de police, les amendes ayant été réglées sur place.

Il a, dans ce contexte, salué une expérience efficace et la discipline dont font montre les supporters durant les rencontres de cette grand-messe sportive continentale, estimant que le football, de par sa mission morale, renforce notamment les valeurs de respect mutuel.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que l’engouement populaire pour les matchs du football demeure difficilement atteignable par rapport aux plus grandes manifestations sportives, mettant en avant la capacité du football à promouvoir l’image du Maroc et le développement de ses institutions.

Cet événement de trois jours est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité d’Arabie Saoudite, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), le Commandement de la Gendarmerie Royale et la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), avec le soutien du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (BLT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Union sportive arabe de la Police.

S’inscrivant dans le cadre de l’accueil par le Maroc de la CAN 2025 et des préparatifs en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, ce Symposium est marqué par la présence de ministres, de hauts responsables et d’experts nationaux et internationaux représentant de prestigieuses institutions, notamment la Fédération internationale de football (FIFA), les confédérations continentales, le BLT, l’OIM, Interpol, Europol, le Conseil de l’Europe, la Commission de l’Union africaine et l’Autorité britannique chargée de sécurité des stades.

Y prennent également part des responsables des secteurs de la justice, de l’intérieur, de la sécurité et du sport de plusieurs pays ainsi que des chercheurs et spécialistes dans les domaines de la sécurité des événements sportifs, de la lutte contre le terrorisme, de la cybersécurité et de la criminalité organisée.

