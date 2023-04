Diplomatie Nationale | Le Maroc récolte aujourd’hui les fruits de la sage politique de SM le Roi

Partager Facebook

Le Maroc récolte aujourd’hui les fruits de la sage politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, basée sur une diplomatie équilibrée caractérisée par la clarté, l’ambition et l’indépendance dans la prise de décision, a soutenu, mercredi à Rabat, le président du Club diplomatique marocain, Taieb Chaoudri.

La diplomatie marocaine se distingue, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la diversification des partenariats, fondés sur les principes de respect mutuel, de bon voisinage et de transparence dans les relations et l’adhésion aux accords et traités bilatéraux et internationaux, a souligné M. Chaoudri en ouverture d’un colloque tenu en célébration du 67ème anniversaire de la Journée nationale de la diplomatie marocaine.

S’agissant de la marocanité du Sahara, l’ancien ambassadeur a salué les réalisations marocaines aux niveaux régional et international, mettant en avant la résolution 2654 du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) qui a mis en relief les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour démontrer la crédibilité et le réalisme du plan marocain d’autonomie.

Il s’est également félicité de la position ferme des États-Unis et d’États européens, dont l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Une trentaine de pays ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud en guise de soutien explicite à l’intégrité territoriale et à la marocanité du Sahara, a rappelé M. Chaoudri, notant que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc regarde le monde et qu’il s’agit d’un critère clair et simple par lequel le Royaume mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats.

Il n’a pas manqué de rappeler l’appel de Sa Majesté le Roi à la nécessité d’impliquer la communauté marocaine à l’étranger dans la voie du développement national, de bénéficier de son expertise et de ses compétences dans divers domaines et de réhabiliter et moderniser le cadre institutionnel pour les Marocains du monde.

La diplomatie marocaine n’a cessé de confirmer l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine en renforçant les liens de coopération représentés dans les grands projets avec les pays d’Afrique de l’Ouest, notamment le projet stratégique de gazoduc Nigéria-Maroc, s’est félicité l’ancien ambassadeur, soulignant que ce projet va au-delà de la coopération bilatérale entre deux pays frères.

Afin d’associer le Club diplomatique marocain à la prise de connaissance des grandes réalisations dans les provinces du Sud depuis le lancement par Sa Majesté le Roi de l’ambitieux plan de développement de ces régions en 2015, le club a organisé un voyage pour ses membres dans la région de Laayoune-Sakia El Hamra début mars, a, par ailleurs, fait savoir M. Chaoudri, indiquant que les membres du Club ont eu l’occasion de faire la connaissance de quelques consuls de pays ayant ouvert des consulats à Laayoune.

Le travail diplomatique se voit “fortement renforcé par le développement de la croissance et du progrès au niveau interne, à travers des institutions solides et une société cohésive”, a conclu Taieb Chaoudri.

Ce colloque, organisé par le Club diplomatique marocain en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 67e anniversaire de la Journée nationale de la diplomatie marocaine.

Cette journée a été ponctuée par la présence d’anciens ambassadeurs et membres du Club Diplomatique marocain, dont Rachid Lahlou, Driss Dahhak, Ali El Mhamdi et Zakaria Abouddahab.

LR/MAP