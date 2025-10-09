Dakhla accueille le Forum économique Maroc-France avec plus de 300 chefs d’entreprise

Partager Facebook

Le Forum économique Maroc–France s’est ouvert, jeudi à Dakhla, réunissant plus de 300 chefs d’entreprise des deux pays pour explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’agroalimentaire et des services.

Organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’entreprises France-Maroc, cette rencontre de haut niveau vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaines et françaises.

Les travaux du forum portent notamment sur l’Initiative Royale Atlantique, la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la décarbonation, ainsi que le tourisme et la formation. Plusieurs dirigeants économiques et responsables institutionnels des deux pays y prennent part, aux côtés de représentants d’organismes publics et privés.

L’événement s’inscrit dans la continuité de la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc et prolonge la dynamique initiée à Rabat en 2024, où une vingtaine d’accords économiques avaient été signés.

Pour la CGEM et le MEDEF, le choix de Dakhla illustre la dimension stratégique du Sud marocain et sa vocation à devenir un hub économique entre l’Europe et l’Afrique.

LR/MAP