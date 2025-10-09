Le partenariat Maroc-France, un modèle fondé sur la confiance, la clarté et les résultats selon Mme Sitail

Le partenariat entre le Maroc et la France est un modèle fondé sur la confiance, la clarté et les résultats, a affirmé, jeudi à Dakhla, l’ambassadeure du Royaume à Paris, Samira Sitail.

Intervenant à l’ouverture du Forum économique Maroc-France, Mme Sitail a souligné que cet évènement, organisé dans la perle du Sud du Maroc, illustre la vitalité d’un partenariat d’exception fondé sur des valeurs partagées, une vision commune et des projets concrets au service d’un développement durable et inclusif.

Elle a salué la profondeur des liens unissant le Maroc et la France, rappelant que ce partenariat s’appuie, avant tout, sur “des femmes et des hommes qui, bien plus que d’y croire, le font vivre et le font grandir”.

Mme Sitail a affirmé que ce forum dépasse la symbolique pour être un véritable acte de reconnaissance et d’engagement, tenu dans une région emblématique du Sahara marocain, rappelant que le président français Emmanuel Macron avait reconnu que le “présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Selon elle, Dakhla concentre aujourd’hui les grandes priorités du siècle, notamment la transition énergétique, la gestion durable de l’eau, les infrastructures portuaires et logistiques, la pêche responsable et le tourisme durable, ajoutant que ces projets traduisent l’ambition d’un Maroc tourné vers l’avenir et ouvert sur son continent.

Évoquant le port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla, ainsi que les programmes de dessalement et d’énergies renouvelables, Mme Sitail a souligné que ces initiatives traduisent l’ambition de bâtir un modèle de développement moderne, résilient et connecté à l’Afrique.

Elle a rappelé qu’un partenariat ne se mesure pas aux déclarations, mais à la capacité de créer de la croissance, de l’investissement et des emplois durables, notant que la France demeure un partenaire économique majeur du Royaume, et cette relation, longtemps centrée sur l’espace méditerranéen, s’étend désormais vers l’Atlantique, faisant de Dakhla un nouveau pôle de croissance et une porte d’entrée vers l’Afrique.

Sur le plan humain, la diplomate marocaine a salué le modèle de développement inclusif porté par Dakhla, fondé sur l’entrepreneuriat local et la durabilité environnementale, relevant que cette région permet de conjuguer le savoir-faire marocain et l’expertise française pour créer non seulement de la valeur et de l’emploi, mais aussi du sens.

Elle a également salué la participation active de plusieurs institutions françaises déjà engagées dans le développement des provinces du Sud du Royaume, notamment l’Agence Française de Développement (AFD), Proparco, et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), qui accompagnent des projets de développement durable et soutiennent les échanges économiques.

Mme Sitail a souligné qu’il est essentiel que les entreprises françaises “viennent à Dakhla non pas de manière symbolique, mais en acteurs engagés d’une dynamique déjà bien réelle”, rappelant que la coopération franco-marocaine se construit sur le terrain, dans la durée, et avec des résultats mesurables.

Organisé par a Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), à travers le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc, ce forum vise à renforcer le partenariat économique bilatéral et à identifier de nouvelles synergies entre les communautés d’affaires marocaines et françaises.

