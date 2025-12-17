Coupe Arabe | Les stratégies offensives et défensives pour conquérir le trophée (Sektioui)

L’entraineur de la sélection nationale A’ de football, Tarik Sektioui, a assuré, mercredi à Doha, que l’efficacité offensive et la bonne animation défensive, sont les clés pour pour remporter le trophée de la Coupe arabe des Nations, dont la finale opposera jeudi (17h00) le Maroc à la Jordanie.

“L’équipe nationale ne ménagera aucun effort en vue de décrocher le titre de cette compétition. Le staff technique s’attèle sur l’examen des points de force de l’équipe nationale afin de les exploiter au mieux”, a-t-il dit lors de la conférence de presse d’avant-match.

Les préparatifs pour cette finale se déroulent dans un climat empreint de sérieux, de patriotisme et de responsabilité, a-t-il soutenu, faisant remarquer que la finale sera âprement disputée face à l’équipe de Jordanie, entraînée par le cadre marocain, Jamal Sellami.

Selon Sektioui, “se hisser en finale est un honneur pour tous les cadres techniques marocains”, ajoutant que le fait que deux entraîneurs marocains soient sur le banc de touche lors de cette finale est “une source de fierté, mais également une lourde responsabilité”.

L’entraîneur national a souligné, à ce propos, que la victoire finale couronnerait un long chemin d’efforts et de défis, eu égard aux blessures que plusieurs joueurs clés ont contractées.

De son côté, le défenseur des Lions de l’Atlas, Marouane El Ouadni, a indiqué que les joueurs se préparent comme il se doit pour ce rendez-vous crucial, notant que l’objectif du groupe est de remporter le titre et offrir la joie au public marocain.

“La finale sera très relevée, mais les joueurs en sont conscients”, a-t-il ajouté.

L’équipe nationale A’, vainqueur de cette compétition en 2012, a validé son billet pour la finale après avoir battu l’équipe des Emirats arabes Unis (3-0), tandis que la Jordanie s’est hissée pour la première finale de son histoire en éliminant l’Arabie Saoudite (1-0).

