FIFA The Best | Hakimi dans les onze meilleurs joueurs de l’équipe type de l’année 2025

L’international marocain Achraf Hakimi, joueur du Paris Saint-Germain (PSG) et de l’équipe nationale, a été sélectionné dans l’équipe type de la FIFA regroupant les onze meilleurs joueurs de la saison footballistique 2024-2025, lors de la cérémonie de remise des prix “The Best”, organisée mardi à Doha.

Les joueurs du PSG, champion d’Europe, ont largement dominé cette équipe type avec la présence de cinq Parisiens. Il s’agit, outre Achraf Hakimi, des défenseurs William Pacho et Nuno Mendes, du milieu de terrain Vitinha, ainsi que de l’attaquant français Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de l’année 2025.

L’équipe type comprend également le gardien de but Gianluigi Donnarumma (Manchester City), le défenseur Virgil van Dijk (Liverpool), ainsi que les milieux de terrain Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (FC Barcelone) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

Par ailleurs, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a remporté le prix du meilleur entraîneur de l’année 2025, tandis que l’Italien Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur gardien de but.

Le joueur de l’Independiente d’Argentine, Santiago Montiel, a remporté le prix “Puskás” du plus beau but, alors que la Mexicaine Lizbeth Ovalle a décroché le prix “Marta” récompensant le plus beau but féminin.

Le prix du Fair Play a été attribué au docteur Andreas Haralds Nöcking pour avoir sauvé la vie d’un supporter. Le public du club irakien de Zakho a, pour sa part, été désigné meilleur public au monde pour l’année 2025.

De même, la sélectionneuse de l’équipe féminine d’Angleterre, Sarina Wiegman, a remporté le prix de la meilleure entraîneuse.

Chez les dames, l’Espagnole Aitana Bonmatí a été sacrée meilleure joueuse, tandis que la gardienne de but de la sélection anglaise, Hannah Hampton, a remporté le prix de la meilleure gardienne.

LR/MAP