Maroc Mauritanie | Coopération en matière de décentralisation et d’aménagement territorial

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie en matière de décentralisation et d’aménagement du territoire a été au centre de réunions de travail tenues, récemment à Nouakchott, par une délégation marocaine, avec des représentants du gouvernement mauritanien et d’instances de gestion des affaires locales et du territoire.

Ces rencontres, qui se sont déroulées en présence de l’ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, ont été l’occasion d’aborder divers sujets, dont les perspectives de développement de la coopération entre les deux pays à travers l’élaboration d’une feuille de route visant à consolider les relations entre les collectivités territoriales marocaines et mauritaniennes et à établir des partenariats efficaces dans les domaines liés à la gouvernance locale (services publics, développement urbain, aménagement du territoire, etc).

Dans ce contexte, la délégation marocaine, composée notamment du gouverneur chargé du Pôle Coopération et Documentation à la Direction Générale des Collectivités territoriales, Abdelouahab El Jabri, de la présidente de l’association des Régions du Maroc, Mbarka Bouaida, et du président de l’association marocaine des présidents des conseils communaux, Mounir Lymouri, a rencontré notamment le ministre mauritanien délégué auprès du ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, chargé de la Décentralisation et du Développement local, Yacoub Ould Salem Vall, ainsi qu’avec des représentants de l’Association mauritanienne des régions et de l’Association mauritanienne des maires.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouaida a indiqué que les discussions de la délégation marocaine avec le ministre délégué mauritanien ont été l’occasion de saluer les relations fraternelles, étroites et profondes, qui unissent les deux pays sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et de réaffirmer le rôle de la décentralisation comme méthode de gestion des affaires territoriales adoptée par les deux pays.

Et de noter que la feuille de route pour la coopération décentralisée entre les deux pays a figuré parmi les points clés à l’ordre du jour des réunions de la délégation marocaine, précisant qu’elle vise à établir un cadre de coopération approprié entre les collectivités territoriales marocaines et mauritaniennes.

Aussi, elle a souligné “l’ambition commune d’enrichir la feuille de route par des idées et des projets contribuant à rapprocher les points de vue et à renforcer les relations entre les élus marocains et mauritaniens”.

Mme Bouaida a, à cet égard, relevé que les deux parties sont engagées à renforcer leur coopération à travers plusieurs axes, notamment le soutien aux processus de décentralisation et de régionalisation avancée, le développement et le renforcement des capacités managériales et institutionnelles, la stimulation de la croissance économique locale et de l’innovation, ainsi que la promotion des échanges culturels et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation.

En outre, la délégation marocaine a discuté avec ses homologues mauritaniens des modalités permettant aux collectivités locales mauritaniennes de bénéficier du soutien financier et technique du “Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales”, a-t-elle fait savoir, assurant qu’il s’agit d’une “initiative marocaine qui a rencontré un vif succès auprès des collectivités locales africaines”, car elle contribue directement au développement durable et intégré des collectivités bénéficiaires et accorde une attention particulière aux projets et activités ayant un impact direct sur la population africaine locale.

Lors de cette visite, les échanges ont porté aussi sur la 3e session du Forum des Régions Maroc-Mauritanie sur le thème “Décentralisation et développement local”, prévu début 2026, notant que le forum, dont la première session s’est tenue à Nouakchott et la seconde à Rabat, abordera un ensemble de questions liées aux spécificités et aux compétences des régions, à la mise en œuvre des lois réglementaires, ainsi qu’aux défis et aux expériences réussies.

LR/MAP