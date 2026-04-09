Coopération sécuritaire | M. Hammouchi reçoit le ministre polonais chargé des services spéciaux

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Le Directeur Général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Coordination des Services spéciaux de Pologne, Tomasz Siemoniak.

Cette entrevue, qui s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue au Maroc le responsable gouvernemental en charge des services sécuritaires polonais à la tête d’une délégation officielle de haut niveau et qui était accompagné de l’ambassadeur de Pologne accrédité au Maroc, vise à raffermir et consolider les domaines de partenariat sécuritaire avec le Royaume du Maroc.

Selon un communiqué du Pôle DGSN-DGST, les entretiens entre les deux parties ont été axés sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment le renforcement de la coordination et l’échange d’informations en matière d’immigration illégale, de sécurisation des postes frontières et de renforcement de la coopération opérationnelle et l’assistance technique mutuelle dans le domaine de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, outre les diverses spécialités de la police scientifique et technique.

Les deux parties ont également évoqué les défis liés aux menaces terroristes sur la situation sécuritaire aux niveaux mondial et africain, de même qu’elles ont échangé leurs points de vue sur les menaces sécuritaires à haut risque dans la région du Sahel, du Sahara et de la Corne de l’Afrique, ainsi que dans les nouveaux foyers de tension où s’activent les organisations terroristes qui menacent la sécurité mondiale.

Les services sécuritaires polonais misent sur la coopération bilatérale avec le Pôle DGSN-DGST dans le cadre d’un partenariat solide fondé sur des bases fortes de coopération commune, partant du principe que le Maroc constitue un partenaire sûr et central dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, relève la même source.

Afin de renforcer davantage cette coopération, M. Hammouchi et le responsable polonais ont convenu de l’organisation prochaine d’une visite au Maroc du responsable de l’Agence de sécurité intérieure en vue d’établir un cadre institutionnel du partenariat sécuritaire avec le Royaume du Maroc.

Cette rencontre illustre la volonté des deux parties de renforcer leur coopération bilatérale en matière de sécurité et ouvre des perspectives prometteuses pour développer cette coopération en faveur de la sécurité des deux pays.

LR/MAP