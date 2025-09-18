Le ministre des Habous annonce la réouverture de 1.239 mosquées endommagées par le séisme d’Al Haouz

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a annoncé, mardi à Rabat, que 1.239 mosquées sur les 2.217 endommagées lors du séisme d’Al Haouz ont été rouvertes aux fidèles.

“Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation des édifices religieux et habous endommagés par le séisme d’Al Haouz, 1.239 mosquées sont désormais rouvertes aux fidèles à la suite de la stabilisation et de la réhabilitation de ces bâtiments par le ministère ou par des donateurs”, a indiqué le ministre qui intervenait lors d’une cérémonie religieuse organisée à l’occasion de la Journée des mosquées.

Ce programme porte sur un total de 2.516 bâtiments, dont 2.217 mosquées et 299 zaouïas et mausolées, a précisé M. Toufiq, ajoutant que le budget alloué aux opérations de réhabilitation de ces édifices est estimé à 1.200 millions de dirhams.

Par ailleurs, le ministre a souligné que son département oeuvre à réhabiliter toutes les mosquées et à améliorer la qualité des espaces de culte dans le Royaume. Au total, 2.057 mosquées fermées ont été rouvertes, dont 533 sont en cours de réhabilitation.

M. Toufiq a ajouté que 4.664 études techniques ont été réalisées, précisant que des travaux de réhabilitation sont en cours dans 754 mosquées, zaouïas et mausolées.

La réhabilitation de 530 autres bâtiments débutera avant la fin de l’année en cours, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une opération similaire concernant 1.225 bâtiments devrait commencer au début de l’année prochaine.

La réhabilitation de l’ensemble des mosquées, zaouïas et mausolées devrait être achevée d’ici fin 2026, a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accorde une attention particulière aux mosquées tout en veillant à la préservation du patrimoine islamique et architectural marocain, ainsi que de l’art islamique dans la construction et l’entretien des mosquées dans l’objectif d’offrir aux fidèles un cadre empreint de sérénité spirituelle.

En droite ligne des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques oeuvre conformément à une vision stratégique, en suivant une méthodologie scientifique et une approche participative impliquant l’ensemble des intervenants, y compris les bienfaiteurs, afin de préserver la neutralité des mosquées, protéger les constantes religieuses de la Nation, répondre aux besoins croissants de mosquées et sauvegarder le patrimoine architectural religieux, a-t-il ajouté.

Cette vision stratégique ambitionne également de mettre en place un modèle durable pour une gestion efficace des mosquées et de développer un plan directeur des systèmes d’information dédié à la gestion des mosquées dans la perspective de renforcer la transformation digitale dans ce domaine, a dit le ministre, ajoutant qu’une cérémonie d’hommage aux constructeurs de mosquées et aux artisans traditionnels est également prévue.

À cette occasion, le responsable a exprimé ses remerciements à l’ensemble des bienfaiteurs pour leur générosité, illustrée par leur participation active à la construction, à la réhabilitation et à l’entretien des mosquées à travers le Royaume.

Placée sous le thème “L’évolution de l’architecture des mosquées marocaines à travers les âges : une créativité renouvelée et permanente dans les techniques de construction et de décoration”, la cérémonie religieuse a été marquée par la lecture de versets du Saint Coran et la projection de deux films documentaires sur l’évolution de l’architecture des mosquées marocaines et celles construites en 2025, outre un hommage rendu à plusieurs bâtisseurs de mosquées et artisans traditionnels.

Instituée en 2007, la “Journée des mosquées” est célébrée au septième jour suivant l’anniversaire de la naissance du Prophète Sidna Mohammed. Cette journée constitue l’occasion d’organiser plusieurs activités aux niveaux régional et local autour des mosquées, en particulier leur construction, leur réhabilitation et leur entretien.

