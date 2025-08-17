CHAN 2024 | Le Maroc bat la RD Congo 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), en battant son homologue de la RD Congo par 3 buts à 1, en match de la 5e et dernière journée du groupe A, disputé dimanche au stade Nyayo à Nairobi.

Les Lions de l’Atlas se sont imposés grâce aux réalisations d’Oussama Lamlaoui (8‎e, 80e) et Mohamed Hrimat (70e) sur pénalty, alors que Jephte Kitambala Bola (43‎e) a inscrit pour la RD Congo.

Au terme de cette journée, le Maroc termine à la deuxième position du groupe A avec 9 points, derrière le Kenya (10 pts), qui a battu la Zambie 1-0 sur la réalisation d’Ryan Ogam (75‎e).

Pour une place en demi-finale, l’équipe du Maroc affrontera la Tanzanie, vendredi prochain (18h00), à Dar es Salaam.

LR/MAP