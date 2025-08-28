Championnats arabes d’athlétisme cadets | Le Maroc occupe la 1ère place avec 21 médailles, dont 9 en or

La sélection marocaine d’athlétisme a remporté les championnats arabes cadets et cadettes, qui ont pris fin mercredi à Tunis, après avoir dominé le tableau final des médailles.

Ainsi, les athlètes marocains ont occupé la première place de cette compétition avec un total de 21 médailles (9 or, 5 argent et 7 bronze), devançant la Tunisie, pays hôte avec 29 médailles (8 or, 9 argent et 12 bronze). L’Arabie Saoudite a terminé à la troisième place avec une moisson de 15 médailles, dont 7 en or, 4 en argent et autant en bronze.

“Cette consécration méritée face à de grandes nations en athlétisme n’est pas le fruit du hasard, mais est la résultante d’efforts colossaux consentis par la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) afin de promouvoir cette discipline, à travers la création notamment de centres régionaux de formation des jeunes”, a estimé Boumehdi Nemroud, membre du bureau directeur de la FRMA.

M. Nemroud, chef de la délégation marocaine qui a fait le déplacement en Tunisie, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que de grands espoirs pèsent sur les épaules de cette génération d’athlètes afin de représenter dignement les couleurs nationales à l’avenir, notamment lors des championnats du monde et des jeux olympiques.

Lors de ces joutes, tenus du 23 au 27 août au stade d’athlétisme à Rades, le Royaume a été représenté par 23 athlètes (9 garçons et 14 filles).

