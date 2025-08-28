Qualifications Mondial 2026 (7è j/Gr-E) | Regragui convoque 27 joueurs pour le match Maroc-Niger

Partager Facebook

Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué 27 joueurs afin de prendre part au match qui mettra aux prises les sélections marocains et nigérienne, le 5 septembre prochain au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 7è journée (groupe E) des qualifications africaines de la Coupe du monde 2026.

La liste des 27 joueurs retenus a été rendue publique par le sélectionneur national lors d’une conférence de presse tenue jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

– Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)

– Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Omar El Hilali (RDC Espanyol/Espagne), Souffian El Karouani (FC Utrecht-Pays-bas), Nayef Aguered (West Ham United/Angleterre), Achraf Dari (Al Ahly/Egypte), Adam Masina (Torino/Italie), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Youssef Belammari (Raja Casablanca).

– Milieux de terrain : Azzeddine Ounahi (Olympique de Marseille/France), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Oussama El Azzouzi (AJ Auxerre/France), Sofyan Amrabat (Fenerbahce/Turquie), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco/France).

– Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/Turquie), Hamza Igamane (Glasgow Rangers/Ecosse), Maroan Sannadi (Athletic Bilbao/Espagne), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Amine Adli (Bournemouth/Angleterre), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne).

