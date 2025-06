C24/Sahara | L’Union des Comores réitère son plein soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie

Partager Facebook

L’Union des Comores a réitéré, lors du séminaire régional du Comité des 24 de l’ONU (C24), son plein soutien à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.

S’exprimant lors de ce séminaire tenu récemment à Dili au Timor-Leste, le Représentant permanent de l’Union des Comores auprès de l’ONU, l’ambassadeur Issimail Chanfi, a qualifié l’initiative d’autonomie de base solide, sérieuse et fiable pour parvenir à une solution politique négociée à la question du Sahara marocain.

L’Initiative marocaine, qui se distingue par sa crédibilité et sa conformité avec le droit international, a été saluée par de nombreux membres de la communauté internationale, comme une approche pragmatique et constructive pour résoudre ce différend régional, a-t-il indiqué.

Il a également relevé que cette initiative a enregistré l’adhésion d’un nombre croissant de membres du concert des nations, ce qui témoigne de sa forte pertinence. Le plan d’autonomie s’inscrit dans la dynamique des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment les plus récentes, qui appellent à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable, fondée sur le compromis, a-t-il ajouté.

Après avoir réitéré l’engagement indéfectible de son pays en faveur des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, en l’occurrence le respect de l’intégrité territoriale des États membres et la recherche de solutions pacifiques, réalistes et durables aux différends régionaux, le diplomate comorien a appelé à soutenir les efforts du Secrétaire général de l’ONU pour aboutir à une solution politique, mutuellement acceptable, fondée sur l’Initiative marocaine d’autonomie.

Il a, dans ce cadre, salué l’engagement du Maroc, dans le processus politique, mené sous l’égide exclusive du secrétaire général de l’ONU, ainsi que le travail mené par son envoyé personnel, Staffan de Mistura, invitant toutes les parties prenantes à s’inscrire dans cette dynamique “très louable”.

Par ailleurs, M. Chanfi s’est félicité des efforts soutenus déployés par le Royaume afin de promouvoir le développement socio-économique dans les provinces du Sud, notant que les investissements massifs engagés, notamment en matière d’infrastructures, d’éducation, de santé et des énergies renouvelables, témoignent de la volonté sincère du Maroc d’améliorer les conditions de vie des populations locales.

Le Sahara marocain bénéficie, en effet, des investissements et projets mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015 et dispose ainsi d’atouts solides et réels pour devenir un véritable hub de développement et de rayonnement, a-t-il fait observer. Il a indiqué que ce programme a grandement contribué à l’autonomisation des populations et à l’amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain.

Le diplomate a enfin félicité le Royaume pour ses réalisations “très louables” en matière des droits de l’Homme, telles que relevées et saluées par les résolutions du Conseil de sécurité.

LR/MAP