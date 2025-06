Maroc-Pérou | La Chambre des Conseillers et le Congrès péruvien renforcent leurs liens parlementaires

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Conseillers, M. Mohamed Ould Errachid et le président du Congrès péruvien, M. Eduardo Salhuana Cavides ont réaffirmé, lundi à Lima, la volonté des deux institutions législatives de raffermir les relations parlementaires entre le Maroc et le Pérou.

Lors d’une rencontre en marge de la 16ème Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), les deux responsables ont rappelé les liens étroits qui unissent les parlements des deux pays, basés sur le dialogue, la solidarité et le respect mutuel.

M. Ould Errachid a exprimé à cette occasion sa « profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et fraternel » qui a été réservé à la forte délégation parlementaire marocaine invitée à l’EuroLat, ajoutant que cette visite au Pérou est de nature à « relancer et renforcer les liens de coopération entre nos deux pays amis ».

Il a saisi cette occasion pour « saluer la qualité des relations historiques et solides qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Pérou depuis près d’un demi-siècle d’échanges fructueux », ajoutant que les deux pays ont « tissé des liens solides et une amitié exceptionnelle adossée à une vision commune, fondée sur des valeurs et des principes partagés ».

M. Ould Errachid a tenu à souligner « la dynamique renouvelée qui caractérise les relations politiques entre nos deux pays (…) depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en République du Pérou en 2004 », rappelant qu’il s’agissait de la « première visite d’un chef d’État arabe et africain dans ce pays, qui a incontestablement marqué un tournant majeur dans le renforcement des relations bilatérales et la mise en place de nouvelles perspectives de coopération Sud-Sud, un choix porté par Sa Majesté le Roi ».

Abordant le volet de la coopération parlementaire, M. Ould Errachid a mis en avant « le soutien constant apporté par le Congrès péruvien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi qu’aux efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution définitive à ce différend artificiel ».

Le dernier exemple de ce soutien est l’adoption lundi, en marge de la participation de la Chambre des Conseillers à l’EuroLat, d’une motion par le Congrès péruvien appelant le pouvoir exécutif à soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara, s’est félicité M. Ould Errachid

Pour sa part, le président du Congrès péruvien a souligné la convergence de vues entre son institution et le parlement marocain, annonçant une prochaine visite dans le Royaume pour consolider ces liens étroits avec les législateurs marocains.

M. Eduardo Salhuana a émis l’espoir de voir sa visite contribuer au renforcement des liens économiques et commerciaux entre le Pérou et le Maroc.

S’agissant du soutien du Congrès du Pérou vis-à-vis de la question du Sahara, M. Eduardo Salhuana a fait savoir que la majorité des congressistes péruviens appuient le plan d’autonomie marocain pour les provinces du sud afin, dit-il, de favoriser les efforts de développement dans la région.

Le président du Congrès péruvien a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier des expériences marocaines dans le domaine des ports, de la diversification des investissements et du développement économique en général.

Auparavant, le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Abdekader Salama, a pris part à une réunion des organisations parlementaires régionales d’Amérique latine et des Caraïbes, et a indiqué que l’institution législative marocaine entretient des liens étroits avec ses homologues d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe et aspirer à transformer ces rapports en « un partenariat stratégique fondé sur le dialogue, la coopération fructueuse et le respect mutuel ».

M. Salama a souligné que « ce n’est pas un hasard si le Maroc occupe une place centrale dans l’architecture du partenariat Sud-Sud et contribue, en même temps, à l’élaboration d’un nouveau concept de coopération Nord-Sud, fondé sur des bases plus justes et plus équitables ».

Dans un contexte international extrêmement sensible et complexe, a poursuivi le vice-président de la Chambre des Conseillers, « la diplomatie parlementaire, dans ses diverses expressions, apparaît comme un acteur ayant un impact croissant dans la défense de causes justes, la consolidation de la culture du dialogue et la valorisation des voies de développement réussies ».

La délégation parlementaire marocaine a, par ailleurs, rencontré Mme Maricarmen Alva, présidente de la commission des Affaires étrangères au Congrès péruvien.

LR/MAP