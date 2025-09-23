Le Burundi réitère sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Burundi a réitéré sa “position constante” en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara, ainsi que son soutien au plan marocain d’autonomie “comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional”.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé, mardi entre le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement, Édouard Bizimana, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens tenus à New York, en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le communiqué se félicite, en outre, du “consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara”.

Les deux ministres ont salué “le caractère exemplaire qui marque les relations entre les deux pays et réaffirmé leur engagement à tout mettre en œuvre en vue de développer, intensifier et diversifier leur coopération dans plusieurs domaines, conformément à la volonté politique exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence le Président Evariste Ndayishimiye”, précise le communiqué.

LR/MAP