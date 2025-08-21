Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative du 62ᵉ anniversaire de SM le Roi

Partager Facebook

Bank Al-Maghrib (BAM) émet, à l’occasion du 62ème Anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une pièce commémorative en argent, d’une valeur faciale de 250 dirhams.

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI entourée des inscriptions « محمد السادس » , « المملكة المغربية – ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ » en arabe et en tifinagh, ainsi que le millésime « 2025 – 1447 », précise BAM dans un communiqué.

Au revers, la pièce comporte les Armoiries du Royaume, une représentation artistique des motifs du Zellige marocain entourée de deux rameaux d’oliviers en plus du chiffre « 62 », la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes « 250 – مائتان و خمسون درهما » ainsi que l’inscription « الذكرى الثانية و الستون لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس» et sa traduction française : « 62ème ANNIVERSAIRE DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI ».

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de la pièce, l’alliage est composé de 925 millièmes d’argent et 75 millièmes de cuivre. Cette pièce, dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu’une frappe de type “Proof”.

