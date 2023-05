Attijari Global Research (AGR) recommande l’achat du titre « CIH Bank »

Partager Facebook

Attijari Global Research (AGR) recommande aux investisseurs d’acheter le titre CIH Bank, tablant sur un cours objectif de 380 dirhams.

“D’un point de vue fondamental, nous ressortons avec une valorisation du titre à 380 dirhams, offrant un potentiel d’appréciation en Bourse de 15% (par rapport au cours du 19 mai 2023). Au final, nous recommandons d’acheter le titre CIH Bank”, indique AGR dans une une note d’analyse consacrée à CIH Bank.

D’après les analystes, CIH Bank a mené, au cours de la dernière décennie, une politique d’investissement ambitieuse visant principalement à rehausser la perception des clients pour cet établissement public tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis du secteur immobilier. Ce dernier représentait 78% des crédits distribués en 2013.

La banque affiche, actuellement, l’image d’une institution moderne qui dispose d’une Offre produits enrichie, d’une approche digitale innovante, d’une tarification très compétitive ainsi que d’une structure des crédits plus équilibrée à travers un poids de 46% du secteur immobilier.

Sur le volet économique, le développement de CIH Bank est marqué par deux phases majeures, relèvent les analystes.

Ainsi, entre 2013-2019, la croissance cumulée du produit net bancaire (de 45% passant de 1,7 à 2,5 milliards de dirhams MMDH) ne s’est pas reflétée sur la capacité bénéficiaire, soulignent les analystes, ajoutant que celle-ci a fluctué en dessous des 500 millions de dirhams (MDH) en affichant un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de -3%. Cette situation s’expliquerait, d’après eux, par une structure des coûts alourdie, soit un coefficient d’exploitation qui a atteint les 65% sur la même période.

Durant la deuxième phase (2019-2022), la croissance cumulée du produit net bancaire (de 41% passant de 2,5 à 3,5 MMDH) s’est avérée plus rentable, indique AGR, notant que la banque a franchi le palier des 600 MDH de bénéfices contre une moyenne de 467 MDH sur la période 2013-2019. À l’origine, l’optimisation du coefficient d’exploitation qui a baissé de près de 10 points, passant de 62,4% à 52,9% durant la période étudiée

S’agissant de la croissance future de CIH Bank, AGR estime qu’elle sera portée principalement par le développement continu de l’activité de crédit, relevant qu’en raison de sa taille “moyenne”, la banque disposerait toujours d’une marge de progression intéressante au niveau de sa part de marché.

“Néanmoins, nous n’anticipons pas une forte contribution de la marge sur commissions à cette dynamique de croissance en raison de la stratégie tarifaire agressive de la banque”, soulignent les analystes.

Par ailleurs, et avec un profil de croissance régulier du produit net bancaire de 7,7% par an, une poursuite de l’amélioration du coefficient d’exploitation vers les 50% et la maîtrise du taux du cout de risque autour des 68 points de base, “nous croyons que toutes les conditions sont réunies pour CIH Bank afin d’entamer un nouveau cycle de dividende”, affirment les analystes, notant que leur scénario anticipe une évolution du dividende par action de 14 dirhams en 2022 à 20 dirhams à horizon 2025, équivalent à un payout moyen soutenable de 74%.

À horizon 2025, le titre présente, d’après AGR, des multiples de valorisation très attractifs comparativement au secteur bancaire coté. Il s’agit d’un P/E (Price-Earnings) de 11,4x et d’un D/Y (rendement) de 6,3% contre 13,0x et 4,6% respectivement.

LR/MAP