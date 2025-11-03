AFIS | Mme Fettah salue l’adoption par le CS de l’ONU de la résolution 2797 sur le Sahara marocain

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a salué, lundi à Casablanca, à l’ouverture du 5ème Africa Financial Summit (AFIS), l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 concernant le Sahara marocain.

Dans son allocution, Mme Fettah a tenu à exprimer sa grande fierté après cette victoire “décisive” ayant confirmé la justesse de la première cause nationale, suite à l’adoption de cette résolution historique, qui a consacré l’initiative marocaine d’autonomie comme la seule base pour la résolution de ce différend artificiel qui dure depuis des décennies.

“C’est avec une immense joie, une grande fierté et un profond sentiment d’appartenance que je me tiens aujourd’hui devant vous, heureuse, comme le sont tous les Marocains, des succès diplomatiques et des réussites en matière de développement réalisés par notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi”, a souligné Mme Fettah.

Cette résolution onusienne, a-t-elle soutenu, confirme la légitimité de la position du Maroc, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi dans Son discours historique du 31 octobre 2025, tout en le qualifiant de tournant majeur dans l’histoire contemporaine du Royaume.

Et de poursuivre que la sortie spontanée des Marocains, de Tanger à Lagouira, ainsi que de ceux établis à l’étranger pour célébrer, dans la joie et la ferveur, cette victoire historique illustre, une fois encore, la forte mobilisation du peuple marocain derrière son Souverain, ainsi que son attachement indéfectible à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume, a précisé la ministre.

“En plein cœur de cet élan patriotique et de ces grandes célébrations, nous ne pouvons que rappeler la glorieuse Marche Verte, initiée par feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, et dont nous commémorons le cinquantième anniversaire, ainsi que les progrès remarquables réalisés dans nos provinces du Sud sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a accordé une attention toute particulière à ces régions et à Ses fidèles sujets au Sahara marocain”, a-t-elle conclu.

LR/MAP