Casablanca accueille la 5ème édition de l’Africa Financial Summit 2025 (AFIS)

Les travaux de la 5ème édition de l’Africa Financial Summit (AFIS), l’événement incontournable du secteur de la finance africaine, se sont ouverts, lundi à Casablanca, sous le thème “Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l’Afrique”.

La cérémonie inaugurale de ce sommet, qui se tient à l’initiative de Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec International Finance Corporation (IFC – Société financière internationale) et avec le soutien des grandes institutions financières marocaines et africaines, a été marquée par la présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, de gouverneurs de Banques centrales de pays africains, ainsi que de plusieurs responsables et acteurs des secteurs des banques, de la finance et des assurances.

Plateforme de partage d’idées et de réflexion stratégique par excellence, ce sommet de deux jours s’appuie sur six piliers qui explorent les principales tendances de la finance africaine. Il s’agit des “défis économiques mondiaux et de stabilité”, des “perspectives de la banque commerciale”, des “marchés des capitaux et la gestion d’actifs”, de “la finance à impact et la durabilité”, de “l’expansion de l’assurance” et des “fintech et la finance numérique”.

L’AFIS réunit cette année 1.250 leaders de l’écosystème financier, dont des représentants du secteur privé, des banquiers, des assureurs, des innovateurs fintech et des spécialistes des marchés de capitaux, aux côtés de décideurs publics et de régulateurs du continent et du monde entier.

Au menu du sommet, figurent des échanges de haut niveau et des réunions constructives pour élaborer des solutions concrètes aux défis auxquels le secteur est confronté, et ainsi contribuer à la structuration d’une industrie panafricaine des services financiers intégrée, inclusive et robuste.

En outre, et comme chaque année, l’AFIS met en lumière, via les “AFIS Awards”, des personnalités et des entreprises qui ont contribué de manière significative à la transformation et au développement de l’industrie financière africaine.

Animée par la vision que sans un secteur financier efficace et inclusif, il ne peut y avoir de développement économique durable pour le continent, l’AFIS, qui est une organisation sœur de l’Africa CEO Forum, s’est donnée pour mission de contribuer au renforcement et à l’intégration des marchés financiers africains en facilitant le dialogue et la compréhension entre les secteurs public (gouvernements et les régulateurs) et privé (banques, assurances, opérateurs de mobile money, fintech).

LR/MAP