L’Angola rend hommage à Feu SM le Roi Hassan II pour l’aide apportée à la lutte pour l’indépendance

La République d’Angola a rendu hommage à Feu SM le Roi Hassan II pour l’aide apportée par le Royaume du Maroc à la lutte pour l’indépendance de ce pays d’Afrique australe, lors d’une cérémonie coïncidant avec la célébration du 50e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Le défunt Souverain a été décoré, à titre posthume, de la Médaille d’honneur, remise, jeudi à Luanda, par le Président angolais João Lourenço.

Cette distinction a été remise à l’ambassadrice du Royaume à Luanda, Mme Saadia El Alaoui, en signe de reconnaissance pour l’aide apportée par le Maroc à la lutte pour la libération de l’Angola, qui fête cette année le 50e anniversaire de son indépendance.

LR/MAP