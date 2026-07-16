15ᵉ RHN Maroc-France | Mme Seghrouchni s’entretient avec son homologue Mme Le Hénanff

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La ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a tenu, jeudi à Rabat, des entretiens bilatéraux avec la ministre française déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff.

Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre de la visite officielle au Royaume du Premier ministre français, Sébastien Lecornu, pour co-présider la 15ᵉ session de la Réunion de Haut Niveau Maroc–France avec le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération maroco-française dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle. Les deux ministres ont évoqué plusieurs axes de partenariat, notamment la recherche et l’innovation, le développement des compétences, l’accompagnement des startups et des entreprises innovantes, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services publics et l’économie, ainsi que les questions de gouvernance, d’infrastructures numériques, de cloud et de souveraineté numérique.

À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir une coopération fondée sur la co-innovation, le transfert de compétences et le développement de capacités locales, soulignant la convergence de leurs vues en faveur d’une intelligence artificielle de confiance, centrée sur l’humain, respectueuse de la vie privée, intégrant la sécurité du citoyen, dès la conception et mise en service.

Cette rencontre intervient dans le sillage de la dynamique de partenariat d’exception renforcé entre le Royaume du Maroc et la République française, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son Excellence le Président Emmanuel Macron.

Elle traduit la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération stratégique dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle, tout en renforçant leur compétitivité, leur souveraineté numérique et leur capacité d’innovation, avec une attention particulière au rôle du Maroc en tant qu’acteur de référence pour le développement de l’intelligence artificielle sur le continent africain.

LR/MAP