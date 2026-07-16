RNH Maroc-France | Le Chef du gouvernement s’entretient avec le Premier ministre français

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation française de haut niveau, dans le cadre des travaux de la 15ème Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

Ont pris part à ces entretiens, du côté marocain, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ainsi que l’ambassadrice du Royaume du Maroc en France, Samira Sitail, et du côté français, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que l’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de ces entretiens, M. Akhannouch a souligné que la tenue de cette Réunion de Haut Niveau revêt une importance particulière dans le cadre de la dynamique nouvelle qui marque les relations maroco-françaises, impulsée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président de la République française, SEM Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite d’État effectuée par le Président français dans le Royaume du Maroc en octobre 2024. Le Partenariat d’Exception Renforcé, établi à cette occasion, a ouvert une page nouvelle dans les relations entre les deux pays, a-t-il noté.

Le Chef du gouvernement a assuré que la 15ème Réunion de Haut Niveau Maroc-France constitue un mécanisme gouvernemental de suivi et de pilotage du Partenariat d’Exception Renforcé et d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements arrêtés au plus haut niveau entre les deux pays, et permettra d’identifier de nouveaux projets structurants, à même d’esquisser les horizons de l’étape prochaine des relations privilégiées entre le Maroc et la France.

Cette Réunion de Haut Niveau se tient dans un contexte marqué par un renforcement sans précédent des relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République française, à la faveur de l’évolution historique de la position française sur la question du Sahara marocain, conclut le communiqué.

LR/MAP