Maroc- France | La 15e RHN illustre la volonté de changer d’échelle dans les relations bilatérales (M. Lecornu)

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La 15e Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-France illustre la volonté de « changer d’échelle » dans les relations bilatérales et de consolider le Partenariat d’exception renforcé, a affirmé, jeudi à Rabat, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

S’exprimant à l’ouverture de cette réunion, M. Lecornu a souligné que cette rencontre représente aussi un « moment charnière » dans la dynamique bilatérale, ajoutant qu’elle balise la voie pour les deux pays, sous l’impulsion des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, en vue de prendre « des décisions historiques ».

Tout en se félicitant de la qualité des échanges qui ont eu lieu au cours des nombreuses réunions sectorielles entre les deux gouvernements, M. Lecornu a souligné que les discussions bilatérales visent « non seulement à dresser un bilan des décisions prises, mais aussi à tirer un certain nombre de conclusions concernant des politiques publiques qui sont importantes ».

Parmi les domaines de coopération prioritaires, le chef du gouvernement français a cité les questions liés à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme, aux mutations survenues à l’échelle mondiale, aux défis environnementaux, ainsi qu’aux enjeux auxquels fait face le continent africain.

Rappelant la visite d’État effectuée en octobre 2024 au Maroc par M. Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi, M. Lecornu a relevé que plusieurs décisions ont été prises avec une promesse essentielle : un changement d’échelle dans les relations bilatérales.

La 15e session de la RHN Maroc-France se tient en consécration du Partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, M. Emmanuel Macron.

LR/MAP