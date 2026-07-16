Le Maroc s’affirme comme un “hub de mobilité” à l’échelle continentale (Ministre français des Transports)

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Le Maroc s’affirme comme un « hub de mobilité » à l’échelle continentale grâce à ses avancées considérables en matière d’infrastructures, notamment dans le secteur ferroviaire, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

« Le TGV est un projet remarquable à tous les niveaux, qu’il s’agisse du matériel roulant, de l’ingénierie ou encore des infrastructures. Nous sommes particulièrement sensibles à la confiance accordée aux entreprises françaises dans le cadre de cet extraordinaire projet ferroviaire », a souligné M. Tabarot dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion de travail avec le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, dans le cadre de la 15e Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

Le partenariat maroco-français autour du TGV constitue « une immense marque de confiance », a-t-il affirmé, relevant qu’il représente pour la France une source de fierté au regard du nombre important d’entreprises françaises engagées dans ce projet et des mécanismes de financement innovants élaborés par les deux pays.

M. Tabarot s’est, par ailleurs, félicité de la qualité et de la régularité des échanges entre les deux parties, qui ont permis de réaliser des avancées significatives dans plusieurs domaines relatifs au transport.

Afin d’insuffler une dynamique pérenne au développement des infrastructures de transport, le ministre français a insisté sur l’importance de renforcer le volet de la formation en investissant dans les écoles d’excellence et les filières d’avenir, de manière à garantir une qualification optimale des ressources humaines, notamment dans le domaine de l’ingénierie ferroviaire.

Pour sa part, M. Kayouh a indiqué que cette rencontre a permis de mettre en avant l’excellence des relations d’amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République française, et de réaffirmer la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique dans les secteurs du transport et de la logistique, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, M. Emmanuel Macron.

Le ministre a précisé que les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération dans le domaine du transport routier, notamment à travers la révision à la hausse du contingent des autorisations de transport pour les échanges bilatéraux et le transit, ainsi que sur les moyens de faciliter la mobilité des conducteurs professionnels marocains opérant dans le transport international routier, afin d’accompagner le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les opportunités de coopération dans le domaine de la marine marchande ont été également examinées, a fait savoir M. Kayouh, mettant l’accent sur le développement des échanges d’expertise, le renforcement des capacités et l’accompagnement des projets de modernisation du secteur maritime.

Cette réunion a été l’occasion pour les deux parties d’évoquer la coopération dans le secteur aéroportuaire, en soulignant l’importance du renouvellement du protocole de l’Accord de coopération globale signé en décembre 2015 entre l’Office National des Aéroports (ONDA) et Aéroports de Paris (ADP) pour accompagner les projets de modernisation des infrastructures aéroportuaires et promouvoir l’échange d’expériences et des bonnes pratiques.

Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines du transport et de la logistique, à travers le développement de projets conjoints, l’intensification des échanges d’expertise et le renforcement de la coordination entre les entités concernées, afin de consolider le partenariat entre le Royaume du Maroc et la République française.

LR/MAP