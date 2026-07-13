Afrique | Vers une croissance durable grâce à la confiance et à l'investissement à long terme (M. Mezzour)

Afrique | Vers une croissance durable grâce à la confiance et à l’investissement à long terme (Mezzour)

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La confiance dans les capacités propres de l’Afrique, l’investissement dans les infrastructures et la continuité des politiques publiques constituent des conditions essentielles pour transformer le potentiel du continent en opportunités concrètes de développement, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant lors de la 4ème édition de l’Africa Economic Symposium (AES), M. Mezzour a relevé que l’Afrique dispose d’une population jeune, de talents et d’importantes ressources naturelles, tout en demeurant confrontée à des difficultés en matière d’accès à l’électricité, d’éducation et de stabilité. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance des Africains dans leurs propres capacités et dans leur aptitude à concevoir et déployer des solutions adaptées à leurs réalités.

Évoquant l’expérience marocaine, le ministre a souligné que le Royaume a fait le choix de l’ouverture économique et de la concurrence internationale, malgré les coûts sociaux et économiques liés à cette orientation.

M. Mezzour a également mis en avant le rôle des investissements publics dans les infrastructures, qu’il a qualifiés de préalable au développement d’un tissu productif compétitif, notant que les investissements consentis dans les ports, les autoroutes et les infrastructures logistiques ont notamment favorisé l’essor de l’industrie automobile, devenue le premier secteur exportateur du Maroc.

Abordant la transition technologique, le ministre a estimé que l’intelligence artificielle offre aux petites entreprises et aux individus la possibilité d’accéder à des connaissances et à des capacités comparables à celles de grandes structures.

Il a mis l’accent sur la nécessité de former les citoyens à une utilisation intelligente de ces technologies et de développer des solutions d’intelligence artificielle au service des individus, des communautés et de leurs propres valeurs.

Ce symposium de deux jours sera l’occasion d’examiner les moyens pour l’Afrique de transformer l’abondance de ses ressources naturelles en opportunité de développement et de naviguer la transition climatique et énergétique pour une croissance résiliente.

Il analysera aussi les leviers permettant de faire de la transformation numérique un moteur de changement structurel inclusif, de recalibrer les politiques sociales au service d’une croissance partagée et de mobiliser les architectures de financement requises pour soutenir ces trajectoires de transformation.

LR/MAP