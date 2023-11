UNESCO Youth Forum | Le Maroc pleinement engagé en faveur de l’inclusion des jeunes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc est ‘’pleinement engagé’’ en faveur de l’inclusion économique et sociale de la jeunesse, a souligné, mardi au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Intervenant lors de la séance interactive spéciale pour les ministres de la Jeunesse, tenue dans le cadre de la 13ème édition du Forum des jeunes de l’UNESCO (UNESCO Youth Forum), axée cette année sur l’impact social du changement climatique et la nécessité de parvenir à une transition climatique équitable, M. Bensaid a mis en relief les différentes initiatives qui ont été mises en place par le Royaume pour l’intégration et l’inclusion des jeunes aux niveaux culturel et social, mais aussi économique, tels que le programme “Awrach” et l’application “pass jeunes”.

Le ministre a souligné, par ailleurs, que le Royaume s’engage aussi fortement en faveur de l’action climatique et environnementale, mettant en avant les différents investissements du Maroc dans les domaines de l’éolien et du solaire.

Et de relever que ce Forum, qui constitue une plateforme d’échanges entre les ministres de la Jeunesse de différents pays et les jeunes, offre à la jeunesse l’occasion de faire entendre sa voix à ceux qui élaborent les politiques.

“Les problématiques sont différentes d’un pays à l’autre, mais sont finalement interconnectées, parce que nous vivons dans le même monde”, a fait observer le ministre.

En marge de ce Forum, organisé dans le cadre de la 42ème session de la Conférence générale de l’UNESCO (7-22 novembre), M. Bensaid s’est entretenu avec la ministre éthiopienne des femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la volonté des deux parties de promouvoir davantage les liens de coopération entre le Maroc et l’Éthiopie dans les domaines culturel et social.

La délégation marocaine participant aux travaux de ce forum, conduite par le ministre, comprend, notamment, l’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, le Secrétaire général de la Commission nationale pour l’Education, les Sciences et la Culture, et des représentants des ministères en charge des Affaires étrangères, de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le Forum des Jeunes de l’UNESCO est une composante essentielle du Programme Jeunesse de l’UNESCO. Tous les deux ans depuis 1999, il offre aux jeunes un ‘’espace de dialogue entre eux et avec l’UNESCO et leur permet de partager leur enthousiasme et leur créativité’’.

LR/MAP