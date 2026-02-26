Transport aérien | Un trafic record de plus de 3,1 M de passagers en janvier 2026

Le transport aérien entame 2026 avec une performance du trafic aérien de passagers de 14,7% en janvier, dépassant pour la première fois pour ce mois de l’année les 3,1 millions de passagers, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution fait suite au renforcement combiné du trafic aérien de voyageurs internationaux (+14,9%) et nationaux (+13,1%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de février 2026.

Par faisceau géographique, cette performance a été portée notamment par la croissance soutenue du trafic avec l’Europe (+13,2%), avec l’Afrique (+28,9%), le Moyen et l’Extrême Orient (+15,9%), l’Amérique du Nord et du Sud cumulé (+30,7%) et les pays du Maghreb (+13,7%), fait savoir la même source.

S’agissant du trafic aérien de fret, il s’est apprécié de 7,4% au premier mois de 2026.

Concernant le transport portuaire, le volume du trafic commercial, manutentionné au sein des ports nationaux, a atteint 262,6 millions de tonnes en 2025, en augmentation de 8,9%, après un raffermissement de 15,2% un an auparavant.

Cette progression revient au renforcement du trafic de transbordement de 14,7%, qui a représenté à lui seul 50,5% du total du trafic au terme de 2025.

De même, le trafic des importations s’est accru de 2,8%, celui des exportations de 1,4% et celui du cabotage de 24,3%.

Pour ce qui est du trafic de passagers, les ports marocains ont enregistré un flux de près de 5,6 millions de voyageurs en 2025, soit une hausse de 5,4%. L’activité de croisière a, quant à elle, augmenté de 41,7% à 383.231 croisiéristes en 2025.

LR/MAP