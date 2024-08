Transition énergétique | L’USAID met en avant les avancées importantes du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power a mis en avant les avancées notables du Maroc en matière de transition énergétique, relevant son rôle également comme « accélérateur » de la transformation vers l’économie verte au niveau régional.

Lors de la cérémonie de présentation du nouveau directeur de Mission de l’USAID au Maroc, Randy Ali, tenue vendredi à Washington en présence de l’ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Youssef Amrani, la responsable américaine a évoqué les capacités du Maroc en matière de production et d’exportation des engrais, ainsi que sa dynamique pour produire plus d’un tiers de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

Le Royaume s’est fixé comme objectif d’augmenter cette part à 52% d’ici 2030, a-t-elle dit, notant que cette ambition fait déjà du Maroc “un leader non seulement dans la région mais dans le monde entier”.

Évoquant sa récente visite dans le Royaume, Samantha Power a dit avoir constaté de visu la détermination “extraordinaire” à continuer à faire avancer la marche du progrès et de développement.

Mettant en avant le partenariat entre l’USAID et le Maroc, elle a indiqué que depuis 2021, la Mission de l’agence américaine pour le développement international dans le Royaume a plus que doublé le pourcentage de financement destiné aux organisations locales, passant de 16% en 2021 à près de 40% en 2023.

De son côté, M. Amrani s’est félicité de la relation de coopération «exceptionnelle et de longue date » qui anime le partenariat entre l’USAID et le Maroc, mettant en lumière « le rôle crucial » des programmes de l’agence américaine dans les domaines de l’éducation, de la gestion de l’eau, de la santé publique, de la microfinance et de l’autonomisation des femmes.

Le diplomate a en outre rappelé l’existence d’un potentiel important pour le renforcement de cette coopération agissante dans divers domaines prioritaires comme la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau.

Au niveau régional, il a souligné toute la pertinence de développer davantage de projets trilatéraux en Afrique, s’appuyant sur les initiatives récemment lancées en partenariat avec le Groupe OCP dans le secteur agricole.

À ce propos, M. Amrani a évoqué les axes structurants des politiques publiques du Royaume, conçues pour catalyser, accompagner et approfondir les dynamiques de développement dans divers secteurs stratégiques.

Il a affirmé que ces stratégies découlent d’une vision promue au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plaçant la dimension humaine au cœur de toutes les considérations et comme la finalité de toute démarche visant à améliorer la prospérité inclusive, tant au niveau national que sur le continent africain.

Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence aussi de la Coordinatrice de l’initiative Prosper Africa, British Robinson, le nouveau directeur de Mission de l’USAID à Rabat a indiqué qu’il entend accompagner et appuyer l’élan du Royaume dans les domaines de la transition énergétique, de la gestion des ressources en eau, de l’agriculture et de l’autonomisation des femmes.

Randy Ali a relevé qu’au-delà de la coopération strictement bilatérale, il entend contribuer aux efforts visant le renforcement du leadership marocain en Afrique, notamment par le financement de projets stratégiques et ciblés, particulièrement dans des domaines comme la sécurité alimentaire et la santé.

LR/MAP