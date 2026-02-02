Tourisme au Maroc | La feuille de route 2023‑2026 a démontré son efficacité (Mme Ammor)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La feuille de route du tourisme 2023‑2026 a démontré son efficacité comme en témoignent les résultats records enregistrés en 2024 et 2025, aussi bien en termes d’arrivées que de recettes, ainsi que de diversification de l’offre, a souligné, lundi à la Chambre des représentants, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à des questions orales sur la “Stratégie de développement du tourisme national à la lumière des résultats enregistrés”, Mme Ammor a rappelé que le Maroc a accueilli près de 20 millions de touristes en 2025, en hausse de 14% par rapport à 2024 et de 53% par rapport à 2019, alors que la moyenne mondiale n’a pas dépassé 4%.

Et de poursuivre que les recettes en devises se sont élevées à plus 138 milliards de dirhams (MMDH), auxquelles s’ajoutent 48 MMDH issus du tourisme interne.

Dans ce sillage, la ministre a expliqué que ces résultats, qui ont permis au Maroc de se hisser au premier rang en Afrique, sont le fruit de la vision Royale éclairée et des investissements publics ciblés, notamment à travers la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme, dotée d’une enveloppe budgétaire de plus de 6 MMDH.

Ladite feuille repose sur une conception renouvelée de l’offre touristique centrée sur l’expérience client, et articulée autour de neuf filières thématiques et cinq filières transverses, avec une diversification de l’offre dans l’ensemble des régions du Royaume.

Dans ce contexte, Mme Ammor a précisé que l’axe consacré à la promotion, au marketing et au transport aérien a permis, en 2025, de s’associer avec des tour-opérateurs pour 2,5 millions de passagers, de s’allier à des agences de voyages en ligne portant sur près de 9 millions de nuitées, d’ouvrir 80 nouvelles liaisons aériennes et de mobiliser plus de 12 millions de sièges aériens, tout en sécurisant 14,5 millions de sièges au titre de l’année 2026.

Elle a également relevé la poursuite de la campagne promotionnelle “Maroc, Terre de Lumière” et le renforcement de la marque “VisitMorocco”.

Parallèlement, elle a fait savoir que la feuille de route a également contribué au renforcement de l’investissement dans l’hébergement touristique et les activités de loisirs, à travers la création de 43.000 lits supplémentaires, le lancement du programme “Cap Hospitality” dédié à la rénovation des unités d’hébergement, ainsi que du programme “GO Siyaha” qui a permis de soutenir près de 1.400 projets touristiques à ce jour.

Elle est, en outre, revenue sur la mise en place de la banque digitale de projets touristiques regroupant plus de 900 projets pilotes, ainsi que sur la poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets en 2026.

S’agissant de l’axe de la promotion du capital humain, Mme Ammor a indiqué que 26 nouvelles filières de formation sont programmées en 2026, en plus de la mise en œuvre du programme “Kafaa” dédié à la valorisation des compétences acquises par l’expérience au profit de 5.000 professionnels.

La ministre a également souligné la poursuite du développement de l’offre de formation touristique et hôtelière, en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

LR/MAP