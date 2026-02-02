Ramadan | M. Mezzour rassure sur l’approvisionnement des marchés en produits de base

Partager Facebook

Les marchés nationaux sont suffisamment approvisionnés en produits de consommation de base, dans le cadre des préparatifs continus pour accompagner la conjoncture particulière du mois de Ramadan, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

En réponse à des questions orales sur “la régularité de l’approvisionnement et la stabilité du marché avant et durant le mois de Ramadan”, M. Mezzour a indiqué qu’une opération exceptionnelle est mise en place chaque année pour accompagner et contrôler cette conjoncture spéciale, marquée par une hausse notable de la consommation de certains produits, ainsi que par la recrudescence de certaines pratiques spéculatives faisant l’objet d’un suivi et d’une surveillance permanents.

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que le nombre d’opérations de contrôle menées au cours du mois de janvier a atteint environ 30.000, un niveau conforme à la moyenne mensuelle enregistrée l’année dernière, laquelle a totalisé 365.000 visites de contrôle, soit près de 30.000 par mois.

Et de noter que ces opérations sont orientées en fonction de la nature de la consommation et des pratiques spéculatives constatées.

En revanche, le responsable gouvernemental relevé l’existence de certaines problématiques liées à la sardine, pour lesquelles les mesures nécessaires ont été prises, notamment avec l’approche du lancement de la saison de pêche à la sardine à partir du 15 février courant, ce qui devrait avoir un impact positif sur la situation du marché.

Parallèlement, les services compétents poursuivent leurs interventions afin de traiter certaines problématiques spécifiques relevées dans plusieurs provinces, en plus des contraintes propres aux zones touchées par les inondations, a souligné M. Mezzour, insistant sur le caractère quotidien des opérations de contrôle menées sur le terrain par des commissions mixtes, dans le cadre d’une lutte ferme contre toutes les pratiques de stockage clandestin et de spéculation.

LR/MAP