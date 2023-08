TotalEnergies | Un CA de 8,26 MMDH à fin juin

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de TotalEnergies Marketing Maroc s’est élevé à plus de 8,26 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de cette année, contre plus de 9,5 MMDH une année auparavant.

Au premier semestre 2023, les ventes de TotalEnergies Marketing Maroc se sont établies à 840 mille tonnes, en retrait de 7% par rapport au premier semestre 2022, étant donné une baisse de la demande liée au niveau élevé des cours internationaux des produits pétroliers, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Depuis le début de l’année 2022, TotalEnergies Marketing Maroc a ouvert 22 nouvelles stations, portant ainsi son réseau à 390 points de vente au 30 juin 2023 dont 116 solarisées, ajoute la même source.

Au cours du deuxième trimestre, le CA consolidé a atteint plus de 3,91 MMDH, contre 5,03 MMDH au T2-2022. Les ventes ont totalisé 430 mille tonnes, après 447 mille tonnes au T2-2022.

LR/MAP