Talbi El Alami reçoit Jacob Zuma, ancien président d’Afrique du Sud et chef du Parti MK

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a reçu, jeudi à Rabat, l’ancien président d’Afrique du Sud et chef du Parti uMkhonto weSizwe (MK), Jacob Zuma, ainsi que la délégation qui l’accompagne, actuellement en visite au Maroc.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires de la Chambre des représentants, a été l’occasion de saluer la position claire exprimée par M. Zuma et son parti, qui ont affirmé que le plan d’autonomie présenté par le Royaume permettra une gouvernance locale concrète par les populations du Sahara, tout en garantissant la souveraineté du Maroc sur ses territoires, indique un communiqué de la Chambre.

Il ont reconnu le contexte historique et juridique qui conforte la revendication du Maroc sur le Sahara, soulignant que les efforts du Royaume pour récupérer l’ensemble de son intégrité territoriale s’inscrivent pleinement dans l’attachement du parti à la préservation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays africains, poursuit la même source.

La réunion a également été l’occasion de mettre en avant la politique du Royaume envers l’Afrique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, laquelle repose sur la solidarité, le renforcement du développement des pays et des peuples du continent et la promotion de la coopération Sud-Sud, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

La réception de l’ancien président de l’Afrique du Sud et chef du parti “MK” a aussi été l’occasion pour le président de la Chambre et les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires de discuter de plusieurs questions d’intérêt parlementaire commun et d’exprimer l’ouverture de la Chambre des représentants à renforcer ses liens avec les parlementaires sud-africains aux niveaux bilatéral et multilatéral.

La réunion s’est déroulée en présence des députés Mohamed Chaouki président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Abderrahim Bouazza, membre du Groupe Authenticité et Modernité, Allal Amraoui président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste – Opposition Ittihadi, Driss Sentissi, président du Groupe Haraki, Rachid Hamouni, président du Groupe du Progrès et du Socialisme et Abdellah Bouanou, président du Groupement parlementaire Justice et Développement.

LR/MAP