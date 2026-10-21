Chambre des Conseillers | Les composantes de la majorité saluent les priorités du Programme gouvernemental

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Les composantes de la majorité à la Chambre des Conseillers ont salué, mercredi à Rabat, les priorités du Programme gouvernemental, réaffirmant la nécessité d’accélérer le rythme des réformes structurelles afin que la croissance économique se répercute sur le vécu quotidien des citoyens.

Lors d’une séance plénière consacrée à la discussion du Programme gouvernemental, les interventions des Conseillers ont mis l’accent sur la nécessité de parvenir à une justice sociale et territoriale, de lutter contre la corruption et les conflits d’intérêts, d’améliorer la qualité des services publics et de renforcer le pouvoir d’achat, tout en consolidant la compétitivité de l’économie nationale, en vue de la réalisation de gains économiques et sociaux durables.

Dans ce cadre, le Groupe Authenticité et Modernité (PAM) a souligné que le programme gouvernemental « reflète les espoirs et les aspirations des citoyens (…), en fixant des objectifs clairs sur les plans politique, social, culturel et économique », notant que le Projet de Loi de Finances 2027 concrétise les promesses et les engagements pris pendant la campagne électorale.

« Ces fondements solides et forts redonnent espoir à l’action politique et ouvrent la voie à la réconciliation avec le passé, les jeunes et les femmes ainsi qu’avec la justice sociale et territoriale, tout en renforçant la protection de la souveraineté alimentaire, énergétique, hydrique et pharmaceutique du Royaume », a ajouté le Groupe.

Et de souligner que l’Exécutif « est conscient de faire partie du processus de développement démocratique fondé sur la capitalisation (..) afin de préserver les acquis et de poursuivre les grands chantiers, tout en apportant de nouvelles solutions aux défis actuels », faisant observer que le principal défi qui le distinguera des gouvernements précédents consiste à « concentrer les ressources de l’État sur les priorités dont le citoyen ressent les effets dans le domaine du travail, de la vie quotidienne, de l’éducation, de la santé, du logement et de l’aménagement du territoire ».

Pour sa part, le Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme a affirmé que le Programme gouvernemental « porte un engagement politique responsable », insistant sur la nécessité de veiller à ce que les retombées de la croissance se répercutent de manière équitable sur les différentes catégories sociales et les différentes régions du pays.

Dans ce contexte, il a souligné que « les cinq prochaines années constituent un tournant décisif pour consolider les acquis, redéfinir les priorités nationales et répondre directement aux attentes des citoyens ».

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de « lutter contre la corruption et les conflits d’intérêts, et d’orienter les ressources de l’État vers la consolidation des fondements de l’État social, à travers la création d’emplois durables, la protection sociale, le renforcement du pouvoir d’achat, l’amélioration de la qualité des services publics et la mise à niveau des territoires, de manière à consacrer l’équité et l’égalité des chances.

De son côté, le Groupe de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) a salué le contenu du programme gouvernemental, estimant qu’il « constitue une traduction fidèle et sincère des engagements contenus dans les programmes électoraux des partis de la majorité, et apporte de véritables réponses aux défis majeurs auxquels fait face le Royaume ainsi qu’aux attentes des citoyennes et des citoyens ».

Le Groupe a également souligné l’importance des priorités fixées par ledit programme, « lesquelles touchent aux diverses questions et problématiques que les citoyens ne cessent d’appeler à traiter, et reflètent une prise de conscience de l’Exécutif quant à la nécessité pour le citoyen de ressentir un changement tangible dans son vécu quotidien ».

Il a, par ailleurs, salué l' »audace du gouvernement, qui a présenté un programme incluant la lutte contre la corruption et l’économie de rente, ainsi que la moralisation de la vie publique », estimant que ces engagements seront à même à contribuer à rétablir la confiance dans les institutions élues.

Pour sa part, le Groupe Socialiste a fait observer qu’au regard des mutations internationales, le Maroc est appelé à passer de la simple gestion des défis à la transformation de sa position géographique, de sa stabilité institutionnelle, de sa profondeur africaine et de sa façade atlantique en de véritables opportunités de production, d’investissement, de création de valeur et d’emplois.

Et de relever que la justice sociale ne saurait perdurer à long terme sans une économie productive et des entreprises capables d’innover et d’exporter, ni sans un investissement créateur d’emplois et des finances publiques équilibrées garantissant la pérennité des programmes.

De son côté, le Groupe de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a exprimé le vœu de voir le mandat gouvernemental actuel marqué par l’accélération du rythme des réformes, la stimulation de l’investissement productif et le renforcement des capacités de l’économie nationale en matière de création de richesses et d’emplois, de manière à contribuer à la transformation des potentialités du Royaume en acquis économiques et sociaux durables.

Dans ce contexte, le Groupe a passé en revue une série de défis à relever pour renforcer la dynamique de l’économie nationale, consistant à ériger l’investissement privé en levier de croissance et à consolider la compétitivité de l’entreprise, tout en lui permettant d’innover et d’attirer les compétences, réaffirmant sa disposition à contribuer à la réussite de cette dynamique, dans un esprit de responsabilité et de partenariat constructif avec le gouvernement.

LR/MAP