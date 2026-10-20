Le secteur privé, un partenaire essentiel dans l’édification du système national d’intégrité (M. Benalilou)

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Le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Benalilou, a affirmé, mardi à Rabat, que le secteur privé constitue un partenaire essentiel pour bâtir le système national d’intégrité.

« Nous considérons le secteur privé comme un partenaire essentiel dans l’édification du système national d’intégrité, compte tenu de son expertise et de sa capacité à développer les pratiques et à enraciner les règles du comportement responsable au sein de l’activité économique », a dit M. Benalilou à l’ouverture d’un événement de haut niveau organisé par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en sa qualité de présidente du Point de Contact National (PCN) marocain, en partenariat avec l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).

L’adaptation à ces normes et principes est devenue une condition incontournable pour préserver la compétitivité de l’entreprise et accéder à de nouveaux marchés, afin d’attirer des investissements, des partenaires et des institutions sur le long terme, a-t-il jugé.

Et de soutenir : « Ainsi, le renforcement du comportement responsable constitue pour l’entreprise un domaine fondamental pour consolider les règles de responsabilité, mais c’est aussi une formidable opportunité d’améliorer sa gouvernance et de renforcer la confiance ».

M. Benalilou a expliqué que la construction d’une économie responsable et durable passe par la consolidation d’un environnement où la probité devient la règle naturelle de la pratique des affaires, et où la confiance devient un capital commun entre l’État, l’entreprise et la société.

« Le véritable test de cette démarche réside dans la capacité de l’entreprise engagée à réussir sans être contrainte de renoncer à ses engagements. Plus nous garantissons à ces entreprises l’opportunité de réussir dans le respect de ces principes, de renforcer l’investissement productif et de créer des emplois, plus nous bâtissons un développement digne de la confiance de la société », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État (ANGSPE), Abdellatif Zaghnoun, a mis en exergue, dans une allocution lue en son nom par le DG adjoint de l’Agence, Khalid El Hattab, le changement de paradigme dicté par les mutations économiques mondiales, notant qu’en l’espace de 15 ans, la conduite responsable a dépassé le stade des simples déclarations pour s’intégrer concrètement dans les contrats.

Faisant observer que l’ère des engagements a désormais laissé place au temps de la preuve, M. Zaghnoun a précisé que dans un contexte mondial marqué par le retour du protectionnisme et l’impératif de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et de production, la conduite responsable s’érige en véritable avantage compétitif.

Il a mis en lumière le rôle central des Établissements et Entreprises Publics (EEP) en tant que premiers donneurs d’ordre du pays, insistant sur le principe inéluctable de l’exemplarité de l’État actionnaire.

La séance d’ouverture a été marquée par la signature de mémorandums d’entente entre l’AMDIE et cinq partenaires institutionnels et économiques, à savoir l’INPPLC, l’ANGSPE, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI).

Ces partenariats visent à renforcer la coopération entre les acteurs publics et privés et à promouvoir des initiatives conjointes en faveur de la conduite responsable des entreprises. Ils traduisent une ambition commune de placer la gouvernance, l’intégrité et la durabilité au cœur de la transformation économique du Royaume, au service de la compétitivité, de l’attractivité des investissements et d’une croissance durable.

Initié sous le thème « La conduite responsable des entreprises au Maroc : un levier stratégique de durabilité et de compétitivité », cet événement de deux jours s’inscrit dans un contexte particulièrement symbolique, marqué par le 15ème anniversaire du PCN marocain et le 50ème anniversaire des Principes directeurs de l’OCDE, adoptés pour la première fois en 1976.

Cette double commémoration offre l’occasion de mettre en perspective les avancées réalisées en matière de conduite responsable des entreprises et de poursuivre les efforts engagés en faveur d’une économie plus durable, inclusive et compétitive.

En sa qualité de présidente du PCN marocain, l’AMDIE joue un rôle central dans la promotion de la conduite responsable des entreprises au Maroc, à travers des actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des différentes parties prenantes.

Cette dynamique s’est notamment traduite par le lancement, en 2024, d’une tournée régionale ayant permis de couvrir sept régions du Royaume, avec l’organisation de sept événements régionaux et huit ateliers de formation.

Le PCN a également pris part à 31 événements dédiés à la promotion de la conduite responsable des entreprises, contribuant ainsi à renforcer l’ancrage territorial de cette démarche et à accompagner sa diffusion auprès des acteurs économiques.

LR/MAP