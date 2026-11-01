SIDATTES 2026 | L’innovation, vecteur de développement de la filière phoenicicole (M. Mimouni)

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L’innovation constitue un vecteur essentiel pour le développement de la filière phoenicicole, depuis la plantation jusqu’à la commercialisation, a affirmé le directeur régional de l’Agriculture de Drâa-Tafilalet, Jamal Mimouni, en marge de la 15ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES), tenue sous le thème « Palmier dattier et innovation : opportunités pour le développement territorial intégré ».

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Mimouni a relevé que cette innovation ne se limite pas à la gestion de l’eau, mais concerne également l’amélioration de la productivité et le développement de variétés de palmiers résistantes au bayoud, une maladie qui affecte négativement les palmeraies.

Face au stress hydrique qui affecte les zones oasiennes, a-t-il expliqué, les efforts portent en priorité sur la sécurisation de l’eau d’irrigation, notamment à travers des interventions visant à collecter et à valoriser les eaux pluviales, afin de préserver les ressources hydriques et d’assurer la pérennité de cette filière stratégique.

M. Mimouni a également mis l’accent sur l’importance de la qualité des dattes marocaines, soulignant les efforts déployés pour maintenir des standards élevés, notamment durant le mois de Ramadan, et répondre aux exigences des marchés national et international.

« Ces efforts ont permis de consolider la présence des dattes marocaines sur les marchés extérieurs, témoignant de l’intérêt croissant pour ce produit du terroir », a indiqué M. Mimouni.

Pour rappel, la région Drâa-Tafilalet demeure le principal bassin de production de dattes du Royaume, avec une contribution de 83% à la production nationale, suivie des régions de Souss-Massa et de l’Oriental, qui représentent chacune 7,5%.

Les oasis dans cette région s’étendent sur près de 56.000 hectares et comptent plus de 6,49 millions de palmiers dattiers, avec une diversité de plus de 225 variétés de dattes. Les exportations de dattes de la région ont atteint 1.510 tonnes au cours de l’année 2026.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIDATTES 2026 est organisé, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté Alimentaire, par l’association du Salon International des Dattes au Maroc avec l’appui de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA).

LR/MAP