Conseil de sécurité | Le Bahreïn réaffirme sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume de Bahreïn a réitéré, vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, sa « position constante » de soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative marocaine d’autonomie.

Le Royaume de Bahreïn « réitère sa position constante sur la marocanité du Sahara, ainsi que son plein soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc frère » sur ses Provinces du Sud, a déclaré l’ambassadeur de Bahreïn à l’ONU, Jamal Fares, dans son explication de vote suite à la non-reconduction du mandat de la Minurso.

M. Fares a également réaffirmé le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine, la considérant comme “la base sérieuse, réaliste et crédible pour parvenir à une solution politique définitive, durable et consensuelle, de nature à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région”.

LR/MAP