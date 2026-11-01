Tinghir | Lancement d’une série de projets de développement à l’occasion de la Fête de l’Unité

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Une série de projets de développement à vocation socio-économique ont été lancés, samedi dans différentes communes relevant de la province de Tinghir, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de la Fête de l’Unité.

Mobilisant des investissements conséquents dans le cadre de partenariats avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), les départements ministériels concernés et les conseils élus, ces projets dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province, Ismail Haykal, portent notamment sur le renforcement de la prise en charge sociale, le soutien au système de santé, l’amélioration des conditions de scolarisation, la protection des infrastructures contre les inondations ainsi que la gestion des ressources hydriques.

Au siège de la province, M. Haykal a procédé à la remise des clés de trois véhicules destinés au transport des personnes en situation de précarité, pour un investissement global de 1,35 million de dirhams (MDH), dans le cadre du deuxième programme de l’INDH relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ces véhicules sont destinés au centre d’hémodialyse de Tinghir, au centre d’éducation et de rééducation d’Aït Hani, ainsi qu’aux patients souffrant d’insuffisance rénale relevant du cercle d’Assoul.

Une ambulance équipée dédiée aux caravanes médicales a également été remise à la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, pour un coût de 402.000 dirhams, dans le cadre du programme de l’INDH consacré à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Sur le volet éducatif, une convention de partenariat portant sur l’acquisition de 26 bus de transport scolaire au titre de l’année 2026 a été annoncée, pour une enveloppe budgétaire globale de 12 MDH dont une contribution de l’INDH à hauteur de 6 MDH.

Dans la commune de Tinghir, le gouverneur a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’un ouvrage d’art sur l’oued Chqouq, sur la route nationale n°10, dans le cadre du projet de protection de la ville contre les inondations.

Dans la commune de Taghzout N’Aït Atta, le lancement d’un programme de réalisation de seuils de collecte des eaux pluviales et de recharge artificielle des nappes phréatiques a été donné, dans le but de préserver les sols et les ressources hydriques et de contribuer à la pérennité des écosystèmes oasiens. De même, les travaux de construction d’un seuil hydraulique au douar Taghia N’Ilmchane ont été lancés, pour un investissement de 5,2 MDH.

Par ailleurs, le gouverneur a procédé à l’inauguration d’un centre dédié aux enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, ainsi qu’à la remise d’un véhicule destiné au transport de ses bénéficiaires. Ce projet, dont le coût global avoisine 1,51 million de dirhams, a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH, l’Entraide nationale, la commune d’Alnif et la délégation provinciale de la Santé.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la province de Tinghir, Ismail Bounahli, a indiqué que l’inauguration de cette structure s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par l’INDH, au titre de son deuxième programme consacré à l’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Il a précisé que l’intervention de l’Initiative a porté sur la réhabilitation des locaux et leur équipement en matériel adapté, outre l’octroi d’une subvention de fonctionnement, en partenariat avec la commune d’Alnif, et l’acquisition d’un véhicule destiné au transport des enfants issus des différents douars de la commune, afin de rapprocher cette prestation des familles et de faciliter l’accès des bénéficiaires à cet accompagnement spécialisé.

LR/MAP