Sahara | Le Royaume-Uni renouvelle, devant le Conseil de sécurité, son soutien au plan marocain d’autonomie

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Le Royaume-Uni a renouvelé, vendredi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, sa position en appui à l’initiative d’autonomie pour le Sahara marocain, qu’il considère comme la solution « la plus crédible, viable et pragmatique » au différend régional autour du Sahara marocain.

Dans son explication de vote à la suite de la non-reconduction du mandat de la Minurso par le Conseil de sécurité, l’ambassadrice, représentante permanente du Royaume-Uni auprès de l’ONU, Sarah MacIntosh, a souligné que l’initiative marocaine d’autonomie « constitue la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une résolution durable à ce différend ».

L’ambassadrice britannique a, dans ce cadre, exhorté les membres du Conseil à aborder la question du Sahara « avec la volonté d’accélérer les progrès vers une solution juste, durable et mutuellement acceptable ».

LR/MAP