ONU | Le Libéria réaffirme devant le Conseil de sécurité son ferme soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara

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Le Libéria a réitéré, vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, son ferme soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, visant à parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

« Nous soutenons la proposition d’autonomie du Maroc », a souligné l’ambassadeur représentant permanent du Libéria auprès de l’ONU, Lewis Garseedah Brown II, dans son explication de vote à la suite de la non-reconduction du mandat de la Minurso.

A ce propos, l’ambassadeur a affirmé que « le temps qui passe ne saurait se substituer aux progrès vers la paix », tout en formant le voeu de voir se concrétiser un engagement sérieux et « une pleine coopération » en vue d’une solution définitive sur la base de l’Initiative marocaine d’autonomie.

LR/MAP