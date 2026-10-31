Conseil de sécurité | La France réaffirme sa position constante en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Par Le Reporter.ma 31/10/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Conseil de sécurité | La France réaffirme sa position constante en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’ambassadeur de la France à l’ONU, Jérôme Bonnafont, a réaffirmé, vendredi devant le Conseil de sécurité, la position constante de son pays en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

« Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », a réitéré l’ambassadeur français dans son explication de vote sur la non-reconduction du mandat de la Minurso par le Conseil de sécurité.

Il a également souligné la position de soutien de la France à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que « seule base » de négociations en vue de régler définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

« C’est donc bien sur la seule base du plan d’autonomie marocain que nous appelons au réengagement des discussions pour aboutir à une solution juste, durable et négociée », a dit M. Bonnafont.

LR/MAP

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