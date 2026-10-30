New York | Le Consulat général du Royaume célèbre le 1er anniversaire de la Fête de l’Unité

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Une cérémonie célébrant le premier anniversaire de la Fête de l’Unité a été organisée, jeudi soir, au siège du Consulat général du Royaume du Maroc à New York, en présence de plusieurs représentants de la communauté marocaine établie dans la grande région de New York et au New Jersey, ainsi que de personnalités américaines.

La cérémonie a été l’occasion de célébrer les acquis de la diplomatie marocaine, sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, couronnés par l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme la base de négociation en vue d’un règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain, a souligné le consul général du Maroc à New York, Mohamed Aït Bihi, dans une déclaration à la MAP à cette occasion.

L’adoption de cette résolution, a-t-il relevé, a également contribué à renforcer la mobilisation des Marocains d’Amérique autour de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, faisant observer à cet égard que le Consulat général veille à maintenir toujours ouverts les liens de dialogue et d’échanges avec l’ensemble des composantes de la communauté marocaine.

Le consul a, par ailleurs, mis en avant la profondeur des relations historiques liant le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, qui se sont consolidées au fil des années pour s’ériger en partenariat stratégique couvrant plusieurs domaines.

Pour sa part, le président du Réseau des compétences marocaines aux États-Unis, Mohamed Boutjdir, a souligné que la Fête de l’Unité prolonge l’esprit patriotique qui a animé la Glorieuse Marche Verte, tout en réaffirmant l’attachement des Marocains à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Il a, dans ce cadre, appelé les Marocains du monde à mettre leurs compétences et leur expertise au service du développement des Provinces du Sud du Royaume, par le biais de l’investissement, l’innovation et la contribution à des projets porteurs, soulignant l’énorme potentiel de la région du Sahara marocain en tant que passerelle vers le continent africain.

De son côté, la présidente de l’association caritative « Humanitarian Initiative Agency », Touria Hmyene, a mis en avant la solidarité des Marocains, leur attachement aux constantes nationales et leur mobilisation en faveur de l’unité territoriale du Royaume.

La cérémonie a également été marquée par la participation d’élus locaux et de responsables du monde académique et universitaire américains, dont le conseiller municipal de Jersey City, Tom Zuppa, qui a tenu à saluer l’attachement des Marocains établis aux États-Unis à leur pays d’origine, estimant que cette rencontre illustre la solidité des liens historiques entre les deux pays, qui remontent au XVIIIe siècle.

Dans le même esprit, le doyen de la Faculté des sciences et des technologies au College of Staten Island, relevant de l’université de la ville de New York (CUNY), Ralf Peetz, a mis l’accent sur les perspectives de renforcement des échanges entre les jeunes Marocains et Américains.

Il a ainsi mis en avant l’importance des stages médicaux effectués chaque année au Maroc par des dizaines d’étudiants de CUNY, ce qui leur permet « d’enrichir leur expérience et d’élargir leur vision du monde ».

LR/MAP