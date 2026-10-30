CPS de l’UA | Le Maroc réitère son engagement en faveur de la coopération sécuritaire intra-africaine et internationale

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Le Maroc a réitéré, vendredi devant le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union Africaine (CPS de l’UA), son engagement constant en faveur de la coopération sécuritaire intra-africaine et internationale.

Intervenant lors d’une réunion du CPS de l’UA avec le secrétaire général d’Interpol, la délégation marocaine a souligné que cet engagement se traduit par un partenariat de longue date avec Interpol, dont le Maroc est membre depuis 1957.

Elle a précisé qu’à travers le Bureau central national Interpol-Rabat, la Direction générale de la Sûreté nationale contribue activement à l’échange de renseignements criminels et à la coordination des opérations transfrontalières.

Entre 2015 et 2025, ce Bureau a traité plus de 52.900 demandes de renseignements de même que cette coopération a permis l’arrestation à l’étranger de 388 personnes recherchées par la justice marocaine, ainsi que l’interpellation au Maroc de 467 ressortissants étrangers recherchés par leurs autorités judiciaires, a rappelé la délégation.

Elle a fait observer que l’engagement marocain s’illustre également par l’élection, en novembre 2024, de M. Mohamed Dkhissi au poste de Vice-Président d’Interpol pour l’Afrique, ainsi que par la contribution de l’expertise marocaine aux mécanismes spécialisés de l’Organisation, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

En matière de renforcement des capacités, cette coopération s’est traduite par l’organisation de formations spécialisées et d’opérations conjointes, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains, les trafics illicites et la cybercriminalité, a encore dit la délégation.

Elle a aussi rappelé la tenue, du 24 au 27 novembre 2025 à Marrakech, de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, qui a réuni plus de 800 délégués représentant 179 pays, dont 82 chefs de police, avec la participation de délégations africaines, notant que cette rencontre a été marquée notamment par l’adoption du Cadre stratégique d’Interpol pour la période 2026-2030.

La délégation a en outre relevé que l’expérience du Maroc au sein d’Interpol démontre que la lutte contre la criminalité transnationale requiert une coopération fondée sur la confiance, la circulation rapide et sécurisée de l’information, le développement des capacités nationales et la coordination des réponses opérationnelles.

Elle a dans ce sens indiqué réaffirmé la disponibilité du Maroc à partager son expérience et son expertise avec ses partenaires africains et à contribuer, dans le cadre de l’Union africaine, d’Interpol et des autres mécanismes internationaux pertinents, au renforcement des capacités des services africains chargés de l’application de la loi.

Le Maroc demeure convaincu que le renforcement de la coopération policière africaine et internationale constitue un élément essentiel pour faire face aux menaces transnationales, protéger les populations et consolider la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain, a insisté la délégation.

Elle a, d’autre part, souligné que l’Afrique fait face à des défis sécuritaires de plus en plus complexes, marqués notamment par l’expansion de la criminalité transnationale organisée et ses liens croissants avec le terrorisme, estimant que les trafics illicites, les réseaux criminels et les nouvelles formes de criminalité continuent de menacer la stabilité de plusieurs régions du continent africain.

Face à ces menaces, aucun État ne peut agir seul, a poursuivi la délégation, notant que le CPS de l’UA est appelé à promouvoir une réponse africaine collective et coordonnée, fondée sur le partage de renseignements, le renforcement des capacités nationales et une coopération opérationnelle accrue entre les services de sécurité.

LR/MAP