Nador West Med, un projet majeur qui reflète la Vision stratégique à long terme de SM le Roi Mohammed VI (Forbes)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le complexe portuaire Nador West Med, dont l’entrée en service de la première phase du terminal à conteneurs principal est imminente, constitue un projet majeur qui reflète la Vision stratégique à long terme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub maritime, industriel, logistique et énergétique reliant l’Europe, l’Afrique et les marchés internationaux, écrit le magazine américain Forbes.

Cette Vision Royale pour le renforcement des infrastructures maritimes et le développement du tissu industriel a contribué à faire du Maroc un carrefour incontournable reliant l’Europe, l’Afrique et les marchés internationaux, précise le magazine, ajoutant que le Royaume a su anticiper les profondes mutations du commerce mondial et des chaînes de valeur.

Ce projet, qui vient compléter l’offre de Tanger Med, mobilise à ce jour 54 milliards de dirhams d’investissements publics et privés, note le magazine, qui cite le communiqué du Cabinet Royal publié à l’issue d’une séance de travail présidée par le Souverain et consacrée notamment à l’avancement du complexe portuaire et industriel Nador West Med.

Au-delà de sa vocation portuaire, Nador West Med se démarque par ses importantes infrastructures énergétiques, notamment un terminal d’hydrocarbures d’une capacité de traitement de 25 millions de tonnes et de stockage de 400.000 m3, ainsi qu’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) conçu pour traiter 5 milliards de mètres cubes par an, souligne Forbes.

Selon le magazine, en développant ses infrastructures énergétiques, le Maroc est à même de renforcer son rôle de trait d’union entre la demande européenne et les marchés énergétiques africains en plein essor, tout en consolidant les capacités d’importation et de stockage du gaz naturel du Royaume.

En investissant dans la connectivité, les infrastructures commerciales et le renforcement de l’intégration régionale, le Maroc crée désormais de nouvelles opportunités pour les économies africaines, tout en confortant sa position de partenaire stratégique de l’Europe, conclut le magazine.

LR/MAP