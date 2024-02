Ryad Mezzour s’entretient avec la ministre des Affaires étrangères de l’Eswatini

Partager Facebook

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Eswatini, Pholile Shakantu, en visite au Maroc dans le cadre de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, tenue les 5 et 6 février à Rabat.

Lors de cette entrevue, les deux ministres ont mis en avant les liens d’amitié et d’estime mutuelle qui caractérisent les relations bilatérales, lesquelles sont empreintes d’un haut niveau d’entente politique à divers échelons. Cette rencontre a aussi été l’occasion pour M. Mezzour et Mme Shakantu de passer en revue la qualité des relations commerciales entre le Maroc et l’Eswatini, et leur potentiel de développement dans de nouveaux secteurs d’intérêt mutuel pour les deux pays.

Le Maroc et l’Eswatini ont convenu de développer leur coopération, notamment dans le secteur de la formation, et à promouvoir l’échange d’expériences dans les domaines du tourisme, de la santé, des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau et de l’irrigation.

Un protocole de coopération industrielle a été signé par les deux pays en 2020, visant à développer un partenariat industriel, renforcer les partenariats existants, et en développer de nouveaux, en plus de favoriser l’échange d’expériences et d’expertise en matière de politique industrielle.

