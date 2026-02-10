Royal Air Maroc renforce sa connectivité entre la région Nord du Royaume et l’Europe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Royal Air Maroc (RAM) poursuit le déploiement de sa stratégie de développement “point-à-point” dans la Région Nord du Royaume en offrant à ses passagers un réseau dense et diversifié de liaisons entre le Maroc, l’Europe et le reste du monde.

Après l’annonce de l’ouverture des lignes directes reliant Tétouan à Barcelone, Malaga et Madrid et Casablanca à Bilbao et Alicante, trois nouvelles liaisons directes et régulières relieront désormais Tanger à Malaga, Barcelone et Madrid, fait savoir un communiqué de la RAM, notant que trois autres routes aériennes régulières relieront Nador à Barcelone, Frankfurt et Düsseldorf.

“Le lancement de ces nouvelles liaisons directes dans le Nord du Royaume, en complément de l’ouverture de notre base aérienne à Tétouan, témoigne de l’engagement de Royal Air Maroc en faveur du rayonnement touristique du Royaume”, a indiqué le président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou.

Selon lui, ces routes stratégiques vers l’Europe répondent à une demande soutenue en matière de connectivité et contribuent au renforcement des échanges économiques, touristiques et humains entre le Maroc et l’Europe, soulignant qu’elles s’inscrivent dans le plan de développement de la compagnie visant à positionner Royal Air Maroc comme un transporteur global, avec un réseau point-à-point renforcé.

Grâce au lancement de ces nouvelles liaisons, la compagnie reliera désormais neuf villes espagnoles (Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Séville, Las Palmas, Tenerife, Bilbao, Alicante) à cinq villes marocaines (Casablanca, Laayoune, Tanger, Tétouan et Nador), totalisant plus de 80 fréquences par semaine.

Par ailleurs, trois villes allemandes (Frankfurt, Düsseldorf et Munich) seront désormais connectées à trois villes marocaines (Casablanca, Nador et Oujda), avec plus de 35 fréquences par semaine.

Cette expansion consolide le rôle de Royal Air Maroc en tant que pont aérien stratégique entre le Maroc et l’Europe. Elle renforce également de manière significative la connectivité offerte par le hub de Casablanca, permettant aux voyageurs en provenance des destinations européennes desservies d’accéder plus facilement au vaste réseau africain et international de la compagnie.

Les vols seront disponibles à la vente à partir du 10 février 2026 sur le site Internet de la Compagnie Nationale, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

LR/MAP