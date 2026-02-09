Le Maroc offre un exemple singulier en matière de gouvernance sociale et de services de base (Akhannouch)

Le Maroc offre un exemple singulier en matière de gouvernance sociale et de services de base

Le Maroc offre aujourd’hui un exemple singulier dans le domaine de gouvernance sociale et de qualité des services de base après avoir franchi des étapes majeures dans la réforme en la matière, a affirmé lundi le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’ouverture du 10e Forum parlementaire international sur la justice sociale, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Akhannouch a souligné que le chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par le Souverain, représente la pierre angulaire de la Vision Royale destinée à asseoir les fondements d’un Maroc plus équitable, plus inclusif et résilient dans un environnement marqué par la recrudescence des crises.

Conformément à la Vision Royale clairvoyante, le gouvernement a placé la justice sociale au premier rang de ses priorités, en tant qu’engagement effectif illustrant son souci de concrétisation de l’équité et de l’égalité, a ajouté le chef du gouvernement dans son allocution lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Il a, dans ce contexte, exposé les efforts de l’exécutif pour la mise en œuvre de ce projet royal avant-gardiste, relevant que plus de 11 millions de citoyens bénéficient aujourd’hui de la couverture médicale, dont les cotisations sont prises en charge par l’État, pour un coût annuel estimé à 9,5 milliards de DH.

Ces bénéficiaires ont désormais accès à la même offre de soins que celle du régime obligatoire applicable aux secteurs public et privé, avec une prise en charge gratuite dans les établissements hospitaliers publics, a-t-il précisé, notant que les hôpitaux publics ont traité près de 16 millions de dossiers de remboursement auprès de la CNSS jusqu’à fin janvier.

S’agissant de l’amélioration des indicateurs de sécurité sociale, M. Akhannouch a expliqué que le gouvernement a procédé à l’effacement des dettes liées à l’assurance maladie obligatoire (AMO) et à l’exonération des pénalités jusqu’au 30 juin 2023 en faveur des travailleurs non salariés.

Ces mesures, a-t-il poursuivi, ont permis d’élargir l’assiette des assurés, avec plus de 1,7 million de travailleurs non salariés affiliés à fin 2025. Le nombre total des bénéficiaires, dont les ayants droit, a ainsi atteint près de 3,9 millions, ouvrant la voie à l’accès de larges franges de citoyens à la protection sociale.

Il a en outre indiqué que la CNSS a traité 4,4 millions de dossiers, avec une moyenne quotidienne de 6.000 dossiers, ce qui reflète, selon lui, l’efficacité dans la satisfaction des besoins des bénéficiaires.

Dans le même contexte, depuis le lancement de la plateforme numérique asd.ma en décembre 2023, le nombre de bénéficiaires se chiffre à environ 3,9 millions de ménages, soit 12,5 millions de personnes, dont 5,5 millions d’enfants et 1,7 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, a poursuivi le chef du gouvernement.

En parallèle, l’enveloppe globale mobilisée a atteint 53 milliards de dirhams depuis le lancement de ce programme.

M. Akhannouch a assuré, dans ce cadre, que l’exécutif est conscient que la généralisation de la protection sociale ne peut produire d’effets durables sans la présence de structures hospitalières capables d’accompagner la mise à niveau du système de santé.

Entre 2022 et 2025, a-t-il précisé, 29 projets hospitaliers ont été réalisés aux niveaux régional et provincial, renforçant la capacité nationale avec 3.168 lits supplémentaires, alors que 20 nouveaux établissements sont en cours de réalisation cette année pour une capacité de 3.067 lits.

Abordant le programme d’aide directe au logement, le chef du gouvernement a mis l’accent sur son impact positif depuis son lancement, totalisant plus de 72.000 bénéficiaires, pour une moyenne mensuelle de 3.280. La valeur globale des logements acquis s’est chiffrée à 29,8 milliards de DH, avec une contribution de l’Etat à hauteur de 5,9 milliards.

LR/MAP