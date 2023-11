Rome | Le Maroc prend part au forum mondial sur l’alimentation animale

Partager Facebook

Le Maroc a pris part, mardi à Rome, au forum mondial sur l’alimentation animale et les régulateurs des aliments pour animaux, tenu à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Cet évènement se penche sur les défis liés à l’alimentation animale, un secteur qui génère plus de 400 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et produit plus d’un milliard de tonnes d’aliments pour le bétail.

Au menu, figurent des séances de travail rassemblant des dirigeants de groupes professionnels mondiaux, des personnalités politiques et des experts provenant de plusieurs pays, dont le Maroc.

Outre le représentant permanent adjoint du Royaume auprès des organisations onusiennes à Rome, Abdellah Larhmaid, l’inspecteur vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Redouane Taib, prend part aux débats scientifiques de cette manifestation mondiale.

Intervenant au coup d’envoi des travaux, le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a souligné la nécessité d’adopter une approche efficace, inclusive, résiliente et durable pour garantir la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et la sécurité des aliments pour animaux, appelant à la multiplication des actions en matière de gestion, de restauration des prairies et de production de fourrages et d’ingrédients alimentaires.

Alors que les chaînes de valeur des aliments pour le bétail varient énormément à travers la planète, “il est crucial que les petits et moyens agriculteurs, qui constituent la plupart des éleveurs de bétail dans le monde, bénéficient de solutions alimentaires rentables et fondées sur la science”, a-t-il poursuivi.

Deux jours durant, le Forum offre une plateforme mondiale de discussion ‘’inclusive’’ aux autorités nationales et régionales compétentes en matière de réglementation des aliments pour animaux, aux membres de la FAO, au secteur privé, aux chercheurs, aux agences de développement, aux institutions financières et à la société civile.

Les études de cas qui seront présentées permettront, en outre, d’’’explorer des innovations et des stratégies de pointe pour améliorer la production d’aliments pour animaux de haute qualité, sûrs et respectueux de l’environnement’’.

Selon l’organisation onusienne, les aliments pour animaux représentent généralement entre 60 et 80% des coûts de production animale. À l’échelle mondiale, la production ou la vente commerciale d’aliments pour animaux a lieu dans plus de 130 pays alors qu’environ 8.000 usines produisent plus de 600 millions de tonnes d’aliments pour animaux par an.

